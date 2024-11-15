Власти непризнанной Абхазии отозвали договор, из-за которого начались протесты

Власти непризнанной Абхазии отозвали соглашение об инвестпроектах. Ранее оно вызвало протесты у здания законодательного органа.

Глава непризнанной Абхазии Аслан Бжания, на фоне массовых акций против соглашения, заявил, что администрация президента готовит документ для отзыва законопроекта из парламента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Какова ситуация в Абхазии

Законопроект предусматривал ратификацию соглашения об инвестиционных проектах России на территории Абхазии. Решение было принято с целью стабилизации ситуации в республике.

Из парламента отзывают законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия".

Напомним, в конце октября в Москве заключили соглашение, предоставляющее крупному российскому бизнесу беспрецедентные льготы, возможность реализовывать проекты в Абхазии, а также право владения землей и имуществом. С 1 сентября Москва прекратила финансирование абхазского бюджета, требуя, в частности, одобрения этого соглашения.