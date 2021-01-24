"Протестные снеговики" и цепи солидарности: что происходит в Беларуси 24 января – фото, видео
В Беларуси в воскресенье, 24 января, люди снова выходят на марши против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Протестующие несут в руках флаги и объединяются в цепи солидарности.
Что происходит в Беларуси 24 января: главное
Люди посвящают свои марши задержанному блогеру Игорю Лосику, который голодает уже 6 неделю. Об этом сообщает TUT.by.
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Протестующие в разных уголках страны несут национальные флаги и требуют освободить Лосика.
Кроме того, белорусы выходят на акции поддержки россиян, протестовавших 23 января.
Люди протестуют в Беларуси / Фото TUT.by
Несмотря на погоду, белорусы лепят "протестных снеговиков". Фигуры украшают бело-красно-белыми цветами.
"Протестные снеговики" / Фото TUT.by
Люди скандируют "Живет Беларусь" в Минске, смотрите видео:
Смотрите видео, как в Минске объединились в цепь солидарности:
Что происходило в Беларуси 23 января
В субботу вслед за россиянами белорусы тоже устроили акции протеста. Митингующие тоже объединялись в цепи солидарности и поднимали руки вверх. По информации правозащитников, во время протестов задержали по меньшей мере 150 человек.
Люди бегут от силовиков с дубинками 23 января:
Протесты в Беларуси: последние новости
- Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов в августе 2020 года.
- В течение 2020 года Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран. С 16 места она перекочевала на 129 позицию.
- 19 января лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила, что планирует провести в Беларуси выборы президента.
- Политик призвала ОБСЕ создать площадку для инклюзивного диалога по разрешению кризиса в Беларуси.
- Между тем Лукашенко нашел новую "причину" массовых протестов. Теперь самопровозглашенный президент пытается объяснить все "закрытыми границами".
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