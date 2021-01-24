В Беларуси в воскресенье, 24 января, люди снова выходят на марши против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Протестующие несут в руках флаги и объединяются в цепи солидарности.

Что происходит в Беларуси 24 января: главное

Люди посвящают свои марши задержанному блогеру Игорю Лосику, который голодает уже 6 неделю. Об этом сообщает TUT.by.

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Протестующие в разных уголках страны несут национальные флаги и требуют освободить Лосика.

Кроме того, белорусы выходят на акции поддержки россиян, протестовавших 23 января.



Люди протестуют в Беларуси / Фото TUT.by

Несмотря на погоду, белорусы лепят "протестных снеговиков". Фигуры украшают бело-красно-белыми цветами.



"Протестные снеговики" / Фото TUT.by

Люди скандируют "Живет Беларусь" в Минске, смотрите видео:

Смотрите видео, как в Минске объединились в цепь солидарности:

Что происходило в Беларуси 23 января

В субботу вслед за россиянами белорусы тоже устроили акции протеста. Митингующие тоже объединялись в цепи солидарности и поднимали руки вверх. По информации правозащитников, во время протестов задержали по меньшей мере 150 человек.

Люди бегут от силовиков с дубинками 23 января:

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