"Протестні сніговики" та ланцюги солідарності: що відбувається Білорусі 24 січня – фото, відео
У Білорусі у неділю, 24 січня, люди знову виходять на марші проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Протестувальники несуть в руках прапори та об'днуються у ланцюги солідарності.
Що відбувається у Білорусі 24 січня: головне
Люди присвячують свої марші затриманому блогеру Ігорю Лосику, який голодує вже 6 тиждень. Про це повідомляє TUT.by.
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Протестувальники у різних куточках країни несуть національні прапори та вимагають звільнити Лосика.
Крім того, білоруси виходять на акції підтримки росіян, які протестували 23 січня.
Люди протестують у Білорусі / Фото TUT.by
Зважаючи на погоду, білоруси ліплять "протестних сніговиків". Фігури прикрашають біло-червоно-білими кольорами.
"Протестні сніговики" / Фото TUT.by
Люди скандують "Живе Білорусь" у Мінську, дивіться відео:
Дивіться відео, як у Мінську об'єднались в ланцюг солідарності:
Що відбувалось у Білорусі 23 січня
У суботу вслід за росіянами білоруси теж влаштували акції протесту. Мітингувальники теж об'єднувались в ланцюги солідарності та піднімали руки догори. За інформацією правозахисників, під час протестів затримали щонайменше 150 людей.
Люди втікають від силовиків з дубинками 23 січня:
Протести у Білорусі: останні новини
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- Упродовж 2020 року Білорусь втратила 98 позицій у рейтингу безпечних країн. З 16 місця вона перекочувала на 129 позицію.
- 19 січня лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила, що планує провести у Білорусі вибори президента.
- Політикиня закликала ОБСЄ створити майданчик для інклюзивного діалогу щодо розв'язання кризи в Білорусі.
- Тим часом Лукашенко знайшов нову "причину" масових протестів. Тепер самопроголошений президент намагається пояснити все "закритими кордонами".
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