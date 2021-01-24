У Білорусі у неділю, 24 січня, люди знову виходять на марші проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Протестувальники несуть в руках прапори та об'днуються у ланцюги солідарності.

Що відбувається у Білорусі 24 січня: головне

Люди присвячують свої марші затриманому блогеру Ігорю Лосику, який голодує вже 6 тиждень. Про це повідомляє TUT.by.

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Протестувальники у різних куточках країни несуть національні прапори та вимагають звільнити Лосика.

Крім того, білоруси виходять на акції підтримки росіян, які протестували 23 січня.



Люди протестують у Білорусі / Фото TUT.by

Зважаючи на погоду, білоруси ліплять "протестних сніговиків". Фігури прикрашають біло-червоно-білими кольорами.



"Протестні сніговики" / Фото TUT.by

Люди скандують "Живе Білорусь" у Мінську, дивіться відео:

Дивіться відео, як у Мінську об'єднались в ланцюг солідарності:

Що відбувалось у Білорусі 23 січня

У суботу вслід за росіянами білоруси теж влаштували акції протесту. Мітингувальники теж об'єднувались в ланцюги солідарності та піднімали руки догори. За інформацією правозахисників, під час протестів затримали щонайменше 150 людей.

Люди втікають від силовиків з дубинками 23 січня:

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