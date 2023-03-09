МВД Грузии заявило, что всех задержанных протестующих отпустили

В Грузии 9 марта продолжаются протесты. Правоохранители утверждают, что задержанных митингующих уже отпустили из СИЗО.

В МВД Грузии заявили, что уволили всех лиц, задержанных силовиками в течение 7 и 8 марта на митингах возле парламента.

Кстати говоря На площади вышли тысячи человек три дня подряд: в Грузии возобновились протесты

Заявление МВД

Некоторые из задержанных были представлены в суде. Остальных отпустили на свободу по истечении закона срока пребывания в изоляции.

Силовики говорят, что продолжаются расследования. Проводят следственные действия по выявлению, выявлению и задержанию лиц, напавших на полицию и другие акты насилия.

Протесты в Грузии: что известно

Грузинские власти пытались продвинуть закон об иноагентах. Он практически повторяет законодательство России. Силовики задерживали людей, применяли слезоточивый газ.

Протесты продолжились и 8 марта, после чего правящая партия отозвала законопроект из парламента. В то же время жаловались, что на него наложили вроде бы ложный ярлык "русского закона".

9 марта протесты снова возобновились. Люди требовали уволить всех протестующих, которых задержали во время прошлых акций, а также дать обещание по поводу скандальной инициативы.

В грузинских телеграмм-каналах пишут, что из 133 задержанных освободили 132 человека. Однако один человек до сих пор остается под стражей.