Во время протеста в парламенте Грузии объявили красный уровень опасности, есть раненые

В парламенте Грузии объявили о красном уровне опасности. Причина в том, что протестующие пытались штурмовать помещение парламента.

О красном уровне опасности объявили в 23:00 1 мая. Протесты в Тбилиси начались из-за голосования во втором чтении за закон об "иноагентах".

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Что происходило в Грузии во время протеста

У Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что ориентировочно в 18:00 протестующие начали собираться у заднего входа в парламент и на проспекте Руставели (центральном проспекте в Тбилиси). Участники акции протеста с помощью баррикад подобрались к воротам парламента и пытались их штурмовать.

Ориентировочно в 21:00 полиция перекрыла улицы слева и справа от здания парламента. Протестующие пытались заблокировать вход в помещение, чтобы не дать депутатам выйти. Тогда в МВД заявили, что любое нарушение закона будет рассматриваться в соответствии с законом.

Издание "Эхо Кавказа" написало, что ориентировочно в 21:45 у заднего входа в парламент спецотряд применил перцовый спрей. Очевидцы рассказали журналистам, что людей не предупреждали. Поэтому несколько протестующих обратились к медикам.

Далее против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. Власти объяснили, что демонстранты не подчинились законному требованию полицейских, поэтому для восстановления правопорядка МВД использовало законодательно установленные специальные средства.

В грузинском Министерстве внутренних дел заявили, что ориентировочно в 00:30 2 мая протестующие разошлись по разным улицам Тбилиси и, несмотря на небольшое количество, перекрыли движение центральных улиц Тбилиси. СМИ писали, что перекрыли дорогу в районе Оперного театра.

В МВД страны заявили, что якобы силовики не применяли резиновые пули против протестующих. Однако СМИ публиковали фото, на которых у людей заметны травмы от резиновых пуль.



Против митингующих таки могли применить резиновые пули / фото "Радио Свобода"

Протестующие кричали "Нет России", "рабы".

Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что якобы участники акции использовали против силовиков удушающие вещества и газы, которые, по его словам, невозможно приобрести в типичных магазинах в Грузии.

Что происходило в Тбилиси

Поздно вечером 2 мая, по словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, в здании парламента Грузии объявляли о "красном уровне" опасности и призвали всех немедленно покинуть помещение. По словам чиновника, из-за "нападения" на здание парламента Грузии, который создает опасность для жизни и здоровья лиц, находящихся во дворце, объявлен "красный уровень".

"Во время его действия все лица обязаны покинуть здание парламента. Исключение допускается для лиц, которые будут определены главой администрации парламента для предотвращения угроз. Целью этой меры является защита жизни и здоровья лиц, которые находятся в парламенте", – заявили в пресс-службе ведомства.

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В Министерстве здравоохранения Грузии сказали, что госпитализировали 8 пострадавших участников акции протеста.

У пострадавших отмечаются повреждения различного типа, в том числе ранения в области лица, головы и различных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей,

– заверили в министерстве.

Там объяснили, что одного мужчину уже выписали из больницы. Еще за семью – наблюдают медики.

Коротко о протестах в Грузии

Граждане Грузии вышли на протест вечером 1 мая к грузинскому парламенту. Причина в том, что в Грузии уже во втором чтении проголосовали за законопроект об "иноагентах".

Его в народе уже прозвали российским, ведь он является аналогом закона "об иностранных агентах", который в России приняли в 2012 году. Согласно данным правозащитных организаций, по этому закону права "иноагентов" ограничивают, а включение в реестр "иноагентов" происходит фактически произвольно.

Кстати, закон об "иноагентах" поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она игнорирует призывы западных партнеров отказаться от его принятия, ведь закон только сбивает Грузию с пути евроатлантической интеграции.

Из-за протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала митингующих оставить в покое боковые ворота парламента, ведь там внутри уже ничего не происходит. Она заявила, что двери входа в парламент ничего не решат и призвала в Страстную неделю не нарушать мирный характер акции на проспекте Шота Руставели. Она заявила, что главная цель – это выборы и отмена законов, которые уводят Грузию с европейского пути.