Говорится о слишком радикальных действиях и поведении протестующих. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог из Грузии Гела Васадзе, отметив, что теперь власть имеет основания для репрессий.

Какую ошибку допустили протестующие в Грузии?

По словам политолога, было очевидно, что люди выйдут на протесты, которые уже продолжаются более 300 дней. Однако в один миг начались очень странные вещи. Оргкомитет, а это не топ оппозиционные представители, призвал штурмовать резиденцию президента.

Для чего это было нужно? Какой была цель? Пусть, захватили бы, а что дальше? Значительное количество людей сломали ограждение, зашли внутрь, но их вытеснили,

– предположил он.

Остается один вопрос – кто послал эту толпу на штурм. Васадзе отметил, что нет сомнений в том, что эти люди являются патриотами. Очевидно, что их никто не подкупил. Однако их могли просто развести.

Заметьте! Президент Саломе Зурабишвили не поддержала этих митингующих. Она сообщила, что будет стоять рядом с народом только мирно.

Поэтому пророссийская партия "Грузинская мечта" имеет основание для репрессий против всей оппозиции, даже против тех представителей, которые не делали этого.

Мы видели, что большинство людей вчера были растеряны. Некоторые построили и подожгли баррикаду, но для чего? Они просто подыграли власти. Это печально, ведь идет легализация репрессивных действий власти. Они были бы и без этого, но тогда бы грузины спрашивали, почему это надо,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что теперь лидеры, которые организовали этот штурм и которых задержала полиция, должны рассказать, кто их к этому натолкнул.

Как происходили протесты в Грузии в последние дни: коротко