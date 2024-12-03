Мы не отступим, силовики уже отказываются идти против народа, – боец "Грузинского легиона"

В Грузии продолжаются протесты из-за замораживания действующей власти евроинтеграции. Пророссийская власть страны понимает, что потеряла контроль над населением, которое невозможно остановить.

Об этом 24 Каналу рассказал профессиональный боец MMA, президент "Международной ассамблеи грузинского народа", боец "Грузинского легиона" Миро Ванадзе, заметив, что против власти выступают и пожарные, и спортсмены, и даже силовики. Грузины до конца будут защищать свои интересы.

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Даже силовики отказываются идти против народа

По словам бойца, протесты в Грузии показали, кто такие грузины и какие они имеют настроения. Действующая пророссийская власть страны, а именно мэр столицы и министры, не является авторитетом для населения. Их действия на протяжении лет доказали, что они не защищают интересы грузинского народа, а представляют позицию "русского мира".

Эти люди отказались от стремления пути в Евросоюз, они наказывали и убивали будущее Грузии. Однако мы не сдадимся, за нами победа,

– подчеркнул Ванадзе.

В соцсетях завирусилось видео, как грузинские пожарные отказались применять водометы против протестующих и слили воду на землю. Боец отметил, что этот случай не является единичным.

Пророссийская власть даже предлагала грузинским спортсменам деньги за то, чтобы они надели маски и выходили бить людей, но они отказались.

Мы не отступим, силовики уже отказываются идти против народа, потому что понимают, что власть не контролирует процесс. Что оппозиционеры, что президент Грузии Саломе Зурабишвили признали действующую власть нелегитимной,

– подчеркнул Ванадзе.

К слову, к протестам присоединились студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета. Они объявили забастовку до назначения перевыборов.