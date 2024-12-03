Про це 24 Каналу розповів професійний боєць MMA, президент "Міжнародної асамблеї грузинського народу", боєць "Грузинського легіону" Міро Ванадзе, зауваживши, що проти влади виступають і пожежники, і спортсмени, і навіть силовики. Грузини до кінця будуть захищати свої інтереси.

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Навіть силовики відмовляються йти проти народу

За словами бійця, протести в Грузії показали, хто такі грузини і які вони мають настрої. Чинна проросійська влада країни, а саме мер столиці та міністри, не є авторитетом для населення. Їхні дії протягом років довели, що вони не захищають інтереси грузинського народу, а представляють позицію "руського миру".

Ці люди відмовились від прагнення шляху до Євросоюзу, вони карали та вбивали майбутнє Грузії. Однак ми не здамось, за нами перемога,

– наголосив Ванадзе.

В соцмережах завірусилось відео, як грузинські пожежники відмовились застосовувати водомети проти протестувальників та злили воду на землю. Боєць зауважив, що цей випадок не є поодиноким.

Проросійська влада навіть пропонувала грузинським спортсменам гроші за те, щоб вони одягли маски та виходили бити людей, але вони відмовились.

Ми не відступимо, силовики вже відмовляються йти проти народу, бо розуміють, що влада не контролює процес. Що опозиціонери, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі визнали чинну владу нелегітимною,

– підкреслив Ванадзе.

До слова, до протестів долучилися студенти та викладачі Тбіліського державного університету. Вони оголосили страйк до призначення перевиборів.