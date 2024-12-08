В Грузии власти устанавливают новогоднюю елку в эпицентре протестных акций

В Тбилиси возле парламента Грузии местные власти устанавливают новогоднюю елку. Именно это место с конца ноября является эпицентром масштабных проевропейских протестов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News Georgia.

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Грузинские власти цинично устанавливают елку во время протестов

Под утро 8 декабря мэрия Тбилиси начала устанавливать новогоднюю елку на проспекте Руставели. К этому моменту митингующие уже разошлись.

Пока непонятно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента. Малейшее повреждение елки будет поводом для заявлений властей о том, что протестующие лишают детей праздника.

Установка елки перед парламентом / фото News Georgia

В воскресенье начало протестной акции запланировано на 15:00, локация – площади Республики.

Заметим, этой ночью во время протестов на журналистов напали неизвестные. Лица вели себя очень жестоко и все были в масках. Кроме того, что они били оператора ногами, еще и отобрали у него камеру. Полиция, которая видела избиение, не вмешивалась. Этих антиоппозиционных лиц назвали "титушками" – по аналогам с подобными лицами на Майдане.