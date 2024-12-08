Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News Georgia.

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Грузинська влада цинічно встановлює ялинку під час протестів

Під ранок 8 грудня мерія Тбілісі почала встановлювати новорічну ялинку на проспекті Руставелі. До цього моменту мітингувальники вже розійшлися.

Поки що незрозуміло, як акції протесту поєднуватимуться з новорічним куточком біля будівлі парламенту. Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята.

Встановлення ялинки перед парламентом / фото News Georgia

У неділю початок протестної акції запланова на 15:00, локація – площі Республіки.

Зауважимо, цієї ночі під час протестів на журналістів напали невідомі. Особи поводилися дуже жорстоко та всі були в масках. Окрім того, що вони били оператора ногами, ще й відібрали в нього камеру. Поліція, яка бачила побиття, не втручалася. Цих антиопозиційних осіб назвали "тітушками" – за аналогами з подібними особами на Майдані.