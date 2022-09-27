Самые мощные за многие годы: почему протесты в Иране не равноценны революции
В Иране вспыхнули массовые протесты из-за смерти 22-летней студентки, замученной полицией морали за "неправильно" одетый хиджаб. Сейчас протесты набирают обороты и уже стали самыми мощными за многие годы. Однако они не являются революционными.
Об этом 24 каналу сказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса. По его мнению, очевидно, что протесты не приведут к революции.
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Он говорит, что теоретически протесты бывают разные, и не все из них являются революцией. "Ведь революция – это когда происходит фундаментальное изменение в системе. Да, протесты могут привести к смене власти, отставке правительства или президента, но при этом не изменить систему полностью", – добавил политолог.
Так происходит и в Иране. Пока эти протесты являются одними из самых больших, таких было несколько, они имеют потенциал и, скорее всего, приведут к пересмотру правительством некоторых исламских норм, которые работают в Иране.
– считает Куса.
Он объяснил, что давно уже призывали их отменить или изменить. Даже та же полиция морали давно уже устарела с точки зрения большинства иранцев, особенно молодежи, к ней было много вопросов.
"Сейчас протесты в Иране – это реально вызов системе, но они слишком хаотичны, у них нет лидеров, они не имеют политической идеи", – отметил политолог.
Илия Куса говорит, что гибель 22-летней Махсу Амини стала поводом, объединившим людей, но в разных регионах иранцы испытывают более глубинные проблемы и претензии, которые касаются других вопросов.
В целом накопилось много претензий за последние годы к центральным властям, и сейчас они выплескиваются на протестах после гибели студентки. Они стали этакой последней каплей,
– подытожил эксперт.
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Что привело к протестам в Иране
- Иранскую девушку Махсу Амини убили 17 сентября в Иране за неправильно одетый хиджаб. Поэтому в разных городах страны продолжаются протесты.
- Девушку, которой было 22 года, задержала в Тегеране так называемая "полиция морали". Через несколько дней Амини умерла. По официальной версии – из-за сердечного приступа, но активисты отметили, что ее жестоко избили во время задержания.
- Ранее сообщалось, что протестующие в Иране вытеснили с улиц полицию, а женщины сняли хиджабы.
- В Иране продолжаются массовые протесты, охватившие большинство из 31 провинции страны. Известно, что там уже погибли более 40 человек.