Самые мощные за многие годы: почему протесты в Иране не равноценны революции

В Иране вспыхнули массовые протесты из-за смерти 22-летней студентки, замученной полицией морали за "неправильно" одетый хиджаб. Сейчас протесты набирают обороты и уже стали самыми мощными за многие годы. Однако они не являются революционными.

Об этом 24 каналу сказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса. По его мнению, очевидно, что протесты не приведут к революции.

К теме Чем закончатся протесты в Иране: эксперт спрогнозировал, возможно ли изменение режима

Он говорит, что теоретически протесты бывают разные, и не все из них являются революцией. "Ведь революция – это когда происходит фундаментальное изменение в системе. Да, протесты могут привести к смене власти, отставке правительства или президента, но при этом не изменить систему полностью", – добавил политолог.

Так происходит и в Иране. Пока эти протесты являются одними из самых больших, таких было несколько, они имеют потенциал и, скорее всего, приведут к пересмотру правительством некоторых исламских норм, которые работают в Иране.

– считает Куса.

Он объяснил, что давно уже призывали их отменить или изменить. Даже та же полиция морали давно уже устарела с точки зрения большинства иранцев, особенно молодежи, к ней было много вопросов.

"Сейчас протесты в Иране – это реально вызов системе, но они слишком хаотичны, у них нет лидеров, они не имеют политической идеи", – отметил политолог.

Илия Куса говорит, что гибель 22-летней Махсу Амини стала поводом, объединившим людей, но в разных регионах иранцы испытывают более глубинные проблемы и претензии, которые касаются других вопросов.

В целом накопилось много претензий за последние годы к центральным властям, и сейчас они выплескиваются на протестах после гибели студентки. Они стали этакой последней каплей,

– подытожил эксперт.

Илия Куса рассказал о протестах в Иране и обмене пленными: видео



Что привело к протестам в Иране