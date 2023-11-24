Город успокоился: в Дублине завершился протест из-за мужчины, напавшего на детей с ножом

24 ноября 2023, 10:47
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Источник:

Associated Press

В Ирландии завершились вспыхнувшие накануне протесты. К успокоению демонстрантов привлекли большое количество полицейских.

В центре Дублина 23 ноября вспыхнули антимиграционные протесты. Они начались в ответ на инцидент, когда мужчина с ножом напал на людей и травмировал 3 детей.

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Пострадавшие получили помощь

Полиция Ирландии сообщила, что девочка, раненная мужчиной, получала неотложную медицинскую помощь в больнице Дублина после нападения. Вскоре после этого объявления не менее 100 человек вышли на улицы, некоторые были вооружены металлическими прутьями и закрывали лицо.

Для сдерживания протеста более 400 офицеров были направлены в центр Дублина, чтобы сдержать беспорядки, которые, по их словам, были "вызваны небольшой группой бандитов".

Произошли столкновения с полицейскими, когда некоторые демонстранты запускали файеры, а другие хватали стулья и табуреты у баров и ресторанов.

Протесты в Ирландии: что известно

  • В Дублине 23 ноября мужчина напал с ножом на людей, в результате чего сильно травмировал 3 детей. После этого инцидента по всей стране начались масштабные протесты. Эти митинги проходят как в ирландской столице, так и других городах страны. Кроме того, уже начались первые стычки протестующих с полицией.
  • По предварительным данным, нападающим мог быть мужчина, приехавший в Ирландию из Алжира. Его 23 ноября
  • В конце концов, в сети появились видео, где люди начали бить витрины магазинов и пытаться туда проникнуть. Очевидцы также говорят и о первых ограблениях в ирландской столице. Уже задержали полицейские.
Автор: Вікторія Кульженко