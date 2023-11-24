Город успокоился: в Дублине завершился протест из-за мужчины, напавшего на детей с ножом

В Ирландии завершились вспыхнувшие накануне протесты. К успокоению демонстрантов привлекли большое количество полицейских.

В центре Дублина 23 ноября вспыхнули антимиграционные протесты. Они начались в ответ на инцидент, когда мужчина с ножом напал на людей и травмировал 3 детей.

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Пострадавшие получили помощь

Полиция Ирландии сообщила, что девочка, раненная мужчиной, получала неотложную медицинскую помощь в больнице Дублина после нападения. Вскоре после этого объявления не менее 100 человек вышли на улицы, некоторые были вооружены металлическими прутьями и закрывали лицо.

Для сдерживания протеста более 400 офицеров были направлены в центр Дублина, чтобы сдержать беспорядки, которые, по их словам, были "вызваны небольшой группой бандитов".

Произошли столкновения с полицейскими, когда некоторые демонстранты запускали файеры, а другие хватали стулья и табуреты у баров и ресторанов.

Протесты в Ирландии: что известно