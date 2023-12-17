Главный редактор портала "Детали" Эмиль Шлеймович отметил 24 Каналу, что Армия обороны Израиля (АОИ) не скрыла этого, хотя это было бы нетрудно сделать. Семьи имеют право знать, что с их родными произошло на самом деле.
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"Ни в одном протоколе, ни в одной инструкции для солдат АОИ не предусмотрен сценарий, согласно которому заложник может просто свободно бродить по улицам. Поэтому, когда их увидели, их приняли не просто за террористов, а за террористов, которые могут представлять опасность", – отметил Шлеймович.
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В акциях принимают участие несколько организаций, в том числе штаб, объединяющий семьи похищенных, – там более 700 человек. Люди требуют свести военные действия к минимуму, чтобы не подвергать угрозе жизни заложников.
По словам Шлеймовича, члены кабинета ведения войны вынуждены встречаться с семьями заложников, но это не значит, что их позицию принимают.
Понять их можно, а операция продолжается,
– констатировал журналист.
Теперь рассматривают возможность обменять всех 133 заложников на возможность Яхьи Синвару и еще каким-нибудь высокопоставленным боевикам сбежать из Газы. Военная операция АОИ продолжается и тем самым подталкивает боевиков к этому сценарию.
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- Лидер ХАМАС Яхья Синвар сбежал в Хан-Юнис на юге Сектора Газа, где, вероятно, находится до сих пор. Для этого руководитель боевиков спрятался в гуманитарном конвое.
- Это и ликвидация 35 командиров ХАМАС повлекло за собой массовую сдачу боевиков в плен на севере анклава. Они передали оружие, снаряжение и ценную информацию.
- Как известно, с 24 ноября по 1 декабря продолжалось перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря временному прекращению огня удалось освободить три группы заложников.