Головний редактор порталу "Деталі" Еміль Шлеймович наголосив 24 Каналу, що Армія оборони Ізраїлю (АОІ) не приховала цього, хоча це було б неважко зробити. Сім'ї мають право знати, що з їхніми рідними сталось насправді.

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"У жодному протоколі, у жодній інструкції для солдатів АОІ не передбачений сценарій, згідно з яким заручник може просто вільно блукати вулицями. Тому, коли їх побачили, їх прийняли не просто за терористів, а за терористів, які можуть загрожувати", – зазначив Шлеймович.

Зверніть увагу! Імена помилково вбитих заручників – Йотам Хаїм, Самар Талалка. Ім'я третього чоловіка не розголошують на прохання його рідних.

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В акціях беруть участь кілька організацій, зокрема штаб, який об'єднує сім'ї викрадених, – там понад 700 осіб. Люди вимагають звести воєнні дії до мінімуму, щоб не ставити під загрозу життя заручників.

За словами Шлеймовича, члени кабінету ведення війни змушені зустрічатись із сім'ями заручників, але це не значить, що їхню позицію приймають.

Зрозуміти їх можна, а операція триває,

– констатував журналіст.

Натепер розглядають можливість обміняти всіх 133 заручників на можливість Яхьї Сінвару і ще якимось високопоставленим бойовикам утекти з Гази. Воєнна операція АОІ триває і тим самим підштовхує бойовиків до цього сценарію.

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