Притащили Abrams из соломы: в Варшаве проходит большой протест фермеров

В Варшаве проходит большой протест фермеров. В центре города тысячи протестующих перекрыли дороги и улицы.

Акция началась в 11 часов по местному времени. Польские медиа называют этот протест самым массовым.

Смотрите также Украинский рынок для них важен: какие проблемы создают себе поляки из-за протестов

Подробности события

Днем представители протестующих пообщались со спикером Сейма Шимоном Головней. Затем они пошли в кабинет премьер-министра.

Фермеры в Польше протестуют против импорта продовольствия из Украины, утверждая, что это подрывает их конкурентоспособность, а также против политики "зеленого курса" ЕС, что накладывает на фермеров ряд ограничений.

Участники акции несли флаги и транспаранты. Среди надписей был лозунг "Стена для фермера". Во главе марша также ведут инсталляцию в форме танка, которую сделали из тюков сена.

Протесты в Польше: фото Polsatnews и Jakub Krzywiecki

Без инцидентов не обошлось: сообщают о столкновениях с полицией

Шествие в Сейм началось с нескольких инцидентов, в которые вмешалась полиция.

В частности, как сообщили журналисты с места события, возле кольцевой развязки де Голля полицейские приказали протестующим дождаться автомобиля со звуковой системой. Однако фермеры не хотели ждать и протолкнули полицию.

Также неизвестные зажгли файеры на площади Дефилад и разожгли костер, что тоже не понравилось правоохранителям.

Как проходят протесты в Польше: видео

Между тем глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина должна возить зерно через Черное море, а не через Польшу. Он настаивает на ограничениях на украинскую продукцию, как это было до 2022 года, потому что "польские фермеры не могут нести основное бремя всей солидарности ЕС с Украиной".