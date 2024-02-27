Акція розпочалася об 11 годині за місцевим часом. Польські медіа називають цей протест наймасовішим.

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Подробиці події

Вдень представники протестувальників поспілкувалися зі спікером Сейму Шимоном Головнею. Потім вони пішли до кабінету прем'єр-міністра.

Фермери в Польщі протестують проти імпорту продовольства з України, стверджуючи, що це підриває їхню конкурентоздатність, а також проти політики "зеленого курсу" ЄС, що накладає на фермерів низку обмежень.

Учасники акції несли прапори й транспаранти. Серед написів було гасло "Стіна для фермера". На чолі маршу також ведуть інсталяцію у формі танка, яку зробили з тюків сіна.

Протести у Польщі: фото Polsatnews та Jakub Krzywiecki

Без інцидентів не минулося: повідомляють про сутички з поліцією

Хода до Сейму почалася з кількох інцидентів, у які втрутилася поліція.

Зокрема, як повідомили журналісти з місця події, біля кільцевої розв'язки де Голля поліцейські наказали протестувальникам дочекатися автомобіля зі звуковою системою. Однак фермери не хотіли чекати і проштовхнули поліцію.

Також невідомі запалили фаєри на площі Дефілад і розпалили багаття, що теж не сподобалось правоохоронцям.

Як проходять протести у Польщі: відео

Тим часом голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що Україна повинна возити зерно через Чорне море, а не через Польщу. Він наполягає на обмеженнях на українську продукцію, як це було до 2022 року, бо "польські фермери не можуть нести основний тягар всієї солідарності ЄС з Україною".