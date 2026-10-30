В Конституционном трибунале Польши заявили о "государственном перевороте": возле здания работает полиция
В пятницу, 30 октября, в Варшаве разгорелось противостояние у здания Конституционного трибунала Польши. Представители ведомства публично объявили о совершении "государственного переворота".
На месте работает полиция. Об этом Конституционный трибунал сообщил в своих социальных сетях.
Что известно о событиях в Польше?
Правоохранители развернули дежурство исключительно на внешней территории и прилегающей аллее Шуха, не заходя внутрь здания суда. Официальные запросы о защите поступили от генерального прокурора и судьи трибунала из-за рисков для жизни и здоровья персонала во время протестов.
Во время митинга возле здания разгорелись столкновения, когда в силовиков начали бросать опасные предметы. Правоохранители задержали трех человек, перелезших через ограждение, при этом в ведомстве опровергли какие-либо действия против внутренней охраны трибунала.
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В то же время в официальном аккаунте учреждения заявили о несанкционированном захвате его веб-сайта. Авторы сообщения подчеркнули, что председателем остается Богдан Свенчковский, его заместителем – Бартломей Соханский, а также отвергли статус Анны Корвин-Пьотровской как судьи.
Все лица, участвующие в этих действиях, совершают преступление государственного переворота,
– говорится в заявлении трибунала.
Затем протестующие начали болгаркой срезать цепь на воротах. Они пытаются попасть на территорию учреждения. Ранее 3 человека уже задержали после того, как они перелезли через забор.
Протестующие пытались спилить цепь: смотрите видео
На фоне эскалации ситуации Кароль Навроцкий срочно прервал авиаперелет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Канцелярия президента Польши подтвердила, что после возвращения запланирована его встреча с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским.
Напомним, что в стране разгорелась кризис вокруг суда, начавшаяся после распоряжения Анны Корвин-Пьотровской об отстранении руководителей учреждения на один месяц. Причиной назвали действия, блокировавшие созыв собрания для утверждения бюджета учреждения на 2027 год, а также недопуск к работе избранных парламентом судей.
Ситуация обострилась после того, как генеральный прокурор Вальдемар Журек направил ходатайство о снятии иммунитета с руководителей ведомства, что вызвало волну протестов. Премьер-министр Дональд Туск заявил об угрозе европейскому курсу государства.
Премьер поддержал действия своей команды и заявил, что восстановление верховенства права является обязанностью польских властей. В соцсетях он подчеркнул, что после многих лет нарушения законности этот процесс нуждается в решительных шагах.
Восстановление верховенства права – наша обязанность. После многих лет беззакония это сложный, иногда болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет,
– написал Туск.
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