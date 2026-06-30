Украина к этому подводит, – аналитик предсказал неприятные для России события

Ситуация в России гораздо более нестабильна, чем может показаться. Наступит момент, когда противник уже не сможет выдержать последствий, накопившихся в результате полномасштабной войны.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что недавно в СМИ звучали мнения о том, будто проблемы с бензином не заставляют Россию прекратить войну. Но это не так.

Смотрите также "Путину нужна новая война: куда будет наступать из Беларуси и готова ли Европа к отражению российской агрессии"

Какова ситуация в России?

По словам Уса, сочетание дальнобойных ударов по РФ и экономических санкций сильно бьет по России. А из-за нехватки бензина недовольство среди населения растет. Украина подводит Россию в непростые времена.

Как только экономика перестанет выделять ресурсы не только для ведения войны, но и для развития государства, война прекратится. Что позволяет нам оказывать это давление на экономику – постоянные удары по нефтеперерабатывающим и нефтеперекачивающим объектам. А отсутствие топлива приводит к тому, что растет напряженность в обществе,

– отметил Ус.

Что происходит в России: смотрите видео 24 Канала

Россияне мало интересуются политикой. Но они точно заметят, что бензина не хватает. Это недовольство может перерасти в нечто большее.

В прошлом уже были подобные примеры. Революция в России 1917 года началась после огромных очередей за хлебом. Поэтому вот эти проблемы с топливом могут стать условной "первой серией",

– подчеркнул Ус.