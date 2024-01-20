Жертвы колониальной политики, – Романова допустила, к чему приведут протесты в Башкирии
Протесты в Башкирии являются следствием жесткой колониальной политики России. Все идет к тому, что в стране-агрессорке начнутся массовые беспорядки в регионах.
Об этом 24 Каналу рассказал глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что со временем во многих национальных республиках России начнутся протесты.
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В протестах в Башкирии нет наивности протеста "жен мобилизованных" или "идиотизма" митингов против прорыва труб. Тут речь идет об ощущении национального сознания.
Люди подходили к омоновцам и говорили, что "у нас есть конституция; у нас есть свобода слова"… Зачем тогда ты здесь? Ты же тоже башкир. В этом было какое-то чувство национального самосознания. И понимание, что они – жертвы колониальной политики России,
– считает Романова.
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Как напомнила Романова, та Якутия добывает около 30% российского газа. Но самое интересное, что именно этот регион слабо газифицирован и с туалетами на улицах. Также там добывается значительное количество алмазов.
Аналогичная ситуация с ресурсами в Башкирии, Татарстане. Разумеется, что разрушительные для России процессы могут начать и на Кавказе.
Конечно, неизвестно, как все начнется. Будет как с Пригожиным или будет национальный бунт, или протесты по отдельному вопросу. Но это будет. В России случиться гражданская война. Все войны, которые Россия уже провела… Они в конце концов зайдут внутрь,
– подчеркнула Романова.
Протесты в Башкирии: коротко
- 15 января в городе Баймак в Башкортостане начались протесты из-за ареста одного из местных активистов. Суд дал ему 4 года колонии за "разжигание межнациональной розни". Люди с этим не согласились и вышли на протесты.
- Потом даже появилось видео, как одна женщина призвала окупантов-башкиров возвращаться с войны в Украине. Их призывали защищать свою землю.
- В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали этот протест. Там заметили, что события в регионе – это не просто проявление недовольства. Тут уже есть элементы гражданского протеста.