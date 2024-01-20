Жертвы колониальной политики, – Романова допустила, к чему приведут протесты в Башкирии

Протесты в Башкирии являются следствием жесткой колониальной политики России. Все идет к тому, что в стране-агрессорке начнутся массовые беспорядки в регионах.

Об этом 24 Каналу рассказал глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что со временем во многих национальных республиках России начнутся протесты.

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В протестах в Башкирии нет наивности протеста "жен мобилизованных" или "идиотизма" митингов против прорыва труб. Тут речь идет об ощущении национального сознания.

Люди подходили к омоновцам и говорили, что "у нас есть конституция; у нас есть свобода слова"… Зачем тогда ты здесь? Ты же тоже башкир. В этом было какое-то чувство национального самосознания. И понимание, что они – жертвы колониальной политики России,

– считает Романова.

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Как напомнила Романова, та Якутия добывает около 30% российского газа. Но самое интересное, что именно этот регион слабо газифицирован и с туалетами на улицах. Также там добывается значительное количество алмазов.

Аналогичная ситуация с ресурсами в Башкирии, Татарстане. Разумеется, что разрушительные для России процессы могут начать и на Кавказе.

Конечно, неизвестно, как все начнется. Будет как с Пригожиным или будет национальный бунт, или протесты по отдельному вопросу. Но это будет. В России случиться гражданская война. Все войны, которые Россия уже провела… Они в конце концов зайдут внутрь,

– подчеркнула Романова.

Протесты в Башкирии: коротко