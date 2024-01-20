Про це 24 Каналу розповів голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що з часом у багатьох національних республіках Росії почнуться протести.

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У протестах в Башкирії немає наївності протесту "дружин мобілізованих" або ж "ідіотизму" мітингів проти прориву труб. Тут йдеться про відчуття національної свідомості.

Люди підходили до омонівців і говорили, що "у нас є конституція; у нас є свобода слова". То навіщо ти тут? Ти ж теж башкір. В цьому було якесь відчуття національної самосвідомості. І розуміння, що вони – жертви колоніальної політики Росії,

– вважає Романова.

Центр забирає усі "вершки" з регіонів

Як нагадала Романова, та ж Якутія видобуває близько 30% російського газу. Але найцікавіше, що саме цей регіон – слабо газифікований та з туалетами на вулицях. Також там видобувають значну кількість алмазів.

Аналогічна ситуація з ресурсами в Башкирії, Татарстані. Очевидно, що руйнівні для Росії процеси можуть початися і на Кавказі.

Звісно, тут невідомо, як все почнеться. Чи як з Пригожиним, чи буде національний бунт, чи протести з окремого питання. Але це буде. В Росії станеться громадянська війна. Усі війни, які Росія вже провела… Вони зрештою зайдуть всередину,

– підкреслила Романова.

Протести в Башкирії: коротко