Про це 24 Каналу розповів голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що з часом у багатьох національних республіках Росії почнуться протести.
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У протестах в Башкирії немає наївності протесту "дружин мобілізованих" або ж "ідіотизму" мітингів проти прориву труб. Тут йдеться про відчуття національної свідомості.
Люди підходили до омонівців і говорили, що "у нас є конституція; у нас є свобода слова". То навіщо ти тут? Ти ж теж башкір. В цьому було якесь відчуття національної самосвідомості. І розуміння, що вони – жертви колоніальної політики Росії,
– вважає Романова.
Центр забирає усі "вершки" з регіонів
Як нагадала Романова, та ж Якутія видобуває близько 30% російського газу. Але найцікавіше, що саме цей регіон – слабо газифікований та з туалетами на вулицях. Також там видобувають значну кількість алмазів.
Аналогічна ситуація з ресурсами в Башкирії, Татарстані. Очевидно, що руйнівні для Росії процеси можуть початися і на Кавказі.
Звісно, тут невідомо, як все почнеться. Чи як з Пригожиним, чи буде національний бунт, чи протести з окремого питання. Але це буде. В Росії станеться громадянська війна. Усі війни, які Росія вже провела… Вони зрештою зайдуть всередину,
– підкреслила Романова.
Протести в Башкирії: коротко
- 15 січня в місті Баймак, що в Башкортостані, почалися протести через арешт одного з місцевих активістів. Суд дав йому 4 роки колонії за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". Люди з цим не погодилися і вийшли на протести.
- Згодом навіть з'явилося відео, як одна жінка закликала окупантів-башкирів повертатися з війни в Україні. Їх закликали захищати власну землю.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували цей протест. Там зауважили, що події в регіоні – це не просто вияв невдоволення. Тут є вже елементи громадянського протесту.