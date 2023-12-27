Рука Медведчука и шпагат Вучича: почему в Сербии вспыхнули протесты и будет ли Майдан в Белграде

В Сербии уже вторую неделю продолжается свой "Майдан". Что стало его причиной, какие его перспективы, какая роль России и при чем здесь хорошо знакомый украинцам политический неудачник Медведчук – читайте в материале 24 Канала.

В Сербии уже вторую неделю продолжается свой "Майдан". Что стало его причиной, какие его перспективы, какую роль играет Россия и при чем здесь хорошо знакомый украинцам политический неудачник Медведчук – читайте в материале 24 Канала.

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Почему вспыхнули протесты в Сербии

17 декабря 2023 года в Сербии прошли вторые подряд внеочередные парламентские и местные выборы. Победу на выборах одержали партии (Сербская прогрессивная партия и сателлиты социалисты), объединенные вокруг действующего президента Александара Вучича.

Победа эта была вполне ожидаемой, однако социологи не верили в ее тотальность. Социология давала прозападной коалиции 30%, а взамен оппозиция получила лишь 23%. При этом проверить результаты волеизъявления с экзит-полами возможности не существует, ведь они во время выборов в Сербии запрещены.

В итоге же результаты волеизъявления позволяют политсиле Вучича сформировать фактическое монобольшинство в Скупщине (парламенте Сербии).



Результаты выборов в Сербии / Инфографика IPSOS

Также выборы проходили в 65 муниципалитетов и городскую ассамблею Белграда – там объединенная прозападная оппозиция (блок "Сербия против насилия") рассчитывала на реванш, но с треском проиграла. В Сербии традиционно для восточной Европы крупные города поддерживают прозападных либералов, а провинция – консерваторов-евроскептиков. Причины фиаско оппозиционеры увидели не в себе, а в происках действующей власти.

Поражение в Белграде стало последней каплей для оппозиции, лидеры которой – Мариника Тепич и Мирослав Алексич, возмущенные "каруселями" и подвозом иностранных избирателей из Косово и Республики Сербской, – объявили о голодовке. Их пример вдохновил сторонников на регулярные массовые акции протеста, главное требование митингующих – перевыборы в Белграде.

Какой в Сербии "Майдан" и какую роль играет Медведчук

Протесты в Белграде сразу окрестили "Майданом", при чем сделали это обе стороны противостояния и даже зачем-то – голос российского МИД – Захарова. Параллели с событиями в Украине действительно есть, но не только. Протестные акции начались уже под вечер 17 декабря после объявления первых результатов. Тогда недовольные жители Белграда массово вышли на улицы города.

Это напоминало Киев-2004 времен Оранжевой революции (или Чехословакию времен Бархатной), с ее мирным протестом и широким привлечением участников. Так продолжалось неделю, но впоследствии протесты начали радикализироваться и события уже разворачивались по сценарию грузинской Революции роз, когда протестующие 22 ноября 2003 года ворвались к стенам местного парламента и заставили президента Шеварднадзе уйти в отставку.

В Белграде нечто подобное произошло 24 декабря 2023 года, однако в отличие от Шеварднадзе президент Вучич был к этому готов: его предупредили... российские спецслужбы. Вучич дал команду реализовать "силовой вариант" – состоялся разгон митингующих, аресты и задержания.



Штурм оппозиции в Белграде / Фото местных СМИ

Президент Вучич объявил все это попыткой государственного переворота, чем поднял ставки до небес.

"Задержание бандитов и головорезов по всему городу продолжается, и эта акция не прекратится. Их личности сейчас устанавливаются, и все они будут арестованы этой ночью или утром", – так Александар Вучич прокомментировал действия жандармерии по разгону оппозиционного протеста в ночь на 25 декабря.



Протест оппозиции в столице Сербии / Фото местных СМИ

Через несколько часов Вучич уже благодарил спецслужбы России за предоставление информации о подготовке "государственного переворота" и лично – российского посла Боцан-Харченко. Тот аж излучал радость и счастье, при этом не забыл сказать о "западных кураторах" и "кукловодах".

Триумф был настолько всеобъемлющим, что дипломат страны-агрессора вполне мог бы заявить о "печеньках Нуланд" и "наколотых апельсинах" и это бы, пожалуй, впервые, не выглядело как кринж.

Но только вдумайтесь – сегодня за дружбу сербов и россиян, похоже, отвечает Виктор Медведчук, а это верная примета, что вскоре все "ко всем чертям".

В Сербии уже работает филиал медведчуковой организации "Другая Украина", ее лидер Драган Станоевич уже стал депутатом Скупщины от партии "Мы – голос народа".Сам Медведчук после начала протестов опубликовал большую статью о событиях в Сербии, где традиционно для себя и своих кураторов обвинил Запад в попытке мятежа, а также выдал предостережение, что без связей с Россией "Сербия в ее национальном смысле перестанет существовать".

Похоже, что он особо не заморачивался и просто поменял названия стран – вместо "Украины" написал "Сербия". Результаты работы Медвдечука в Украине известны, теперь есть надежда, что он повторит свой успех в Сербии и, возможно, его талантливая жена вскоре уже будет искать, как перевести "дос кара гюнде бели" на сербский.

Впрочем, это единственные хорошие новости для оппозиции. Прозападным силам действительно в ночь на 25 декабря был нанесен мощный удар. Больнее всего при этом сделал не Вучич, а сам Запад, который осудил штурм митингующими государственных учреждений и фактически признал выборы худо-бедно, но состоявшимися.

При этом заявлениям оппозиции о том, что инициаторами "штурмов" были не они, а провокаторы из фанатской группировки белградского "Партизана" (а вот и сербские "титушки"), особо не поверили.

В последующие часы и дни лидеры Сербии и ее граждане должны помнить: легитимность демократических процессов зависит от прозрачности и готовности всех сторон, независимо от того, выиграют они или проиграют, уважать волю народа, выраженную во время голосования,

– посол США в Сербии Кристофер Хилл не одобрил силовые акции в Белграде и выбил землю из-под ног оппозиции.

Несмотря на все протесты не прекратились. Прозападные силы планируют 30 декабря новую массовую акцию с требованиями перевыборов не только в Белграде, но и по всей стране. Некоторые эксперты даже предсказывают, что протесты имеют потенциал перерасти в Майдан-2013, которому мощный и победный импульс дал именно непутевый "силовой вариант" от Януковича. Впрочем, реальная вероятность такого развития событий на самом деле очень низкая. И на это есть определенные причины.

Насколько действенна прозападная оппозиция в Сербии

Оппозиция в Сербии в настоящее время слабая и разрозненная. Пусть никого не вводит в заблуждение кажущееся единство на выборах. Это не так. Политики и партии, объединенные в блок "Сербия против насилия" преследуют собственные цели и не имеют общей программы, а действуют как придется.

На это указывает даже название блока, подхваченное на хайпе человеческого возмущения массшутингом в белградской школе, когда 14-летний подросток в мае 2023 года застрелил 9 человек. Оппозиционеры каким-то образом проследили связь с тем, что происходило в голове малолетнего убийцы, с кризисом в Сербии, и создали некий политический эрзац-конструкт, на базе которого каким-то чудом должны были объединиться все протестные силы. Получилось так себе.

То же самое касается и поддержки оппозиционным конгломератом Украины – сначала этой темы в агенде вообще не было (потому что Сербия традиционно поддерживает Россию и не знает ничего об Украине). И только потом украинскую карту оппозиционеры будто достали из рукава и начали активно заигрывать с ней, однако, скорее не для помощи самой Украине, а для улучшения собственной репутации в глазах западных демократий.

Фокусировка на России является традицией для сербов в последние 300 лет. Впрочем, парадокс заключается в том, что исторической родиной сербов является Украина, точнее – украинские Полесье и Верхняя Надднепрянщина, именно там в середине 1 тысячелетия нашей эры образовался большой союз племен – антов, которые впоследствии переселились на Балканы и разделились на сербов и хорватов.

Однако даже отсутствие интеллектуальных идей и видения будущего не является главной проблемой оппозиции. Самым страшным для нее является то, что большинство сербов ее реально не поддерживает (справедливости ради стоит признать, что результаты оппозиции на выборах-2023 все же лучше предыдущих).

Сейчас Сербия голосует за Вучича и даже за его союзника на местных выборах – признанного судом военного преступника Воислава Шешеля (для Сербии, большая часть населения которой живет давним ресентиментом, это вообще может быть добродетелью).



Воислав Шешель (слева в очках) во время войны в Югославии / Фото RSE

Воислав Шешель является давним агентом влияния России в Сербии, кроме того, он подозревается в организации вербовки сербских наемников для войны в Украине на стороне России.



Воислав Шешель / Фото Beta / Saša Đorđević

Такова печальная реальность. Идее евроинтеграции явно не хватает горизонтальных связей в Сербии. Впрочем, виноваты в этом не только сербы. С 2012 года Сербия является кандидатом в члены Европейского Союза (подала заявку в 2009-м) и сейчас якобы ведет переговоры о вступлении, а на самом деле блуждает по коридорам европейской бюрократии и питается обещаниями из Брюсселя.

ЕС якобы что-то и делает, но шаги на встречу (например, полученные за 10 лет почти 3 миллиарда евро предвступительной помощи) не выглядят так, будто за страну кто-то "борется", а ЕС ныне "борется" даже за пророссийскую Грузию (да простят грузины, но они сами выбрали такую власть).

К теме Как стал возможным альянс Вучича с военным преступником Шешелем и связи с Россией

К этому добавляется традиционный "балканский узел", где все "дружат" друг против друга:

Греция блокирует попытки и выкручивает руки Северной Македонии,

Черногорию, которая полностью готова и вообще – член НАТО с 2017 года, не возьмут раньше Сербии,

А члена НАТО с 2020-го Боснию и Герцеговину – из-за опасений перерастания территориального конфликта с теми же сербами в нечто большее.

Такая же ситуация и с Косово.

В этом "узле" есть еще Россия, которая является традиционным историческим союзником Сербии и активным актором в регионе (вспомним лишь недавние попытки государственных переворотов в Подгорице и Скопье, а также постоянные шпионские истории).

После российского полномасштабного вторжения ЕС потребовал от Белграда и Вучича введения санкций против России. Сербия хитро отказалась, собственно, с этим и были связаны выборы и их двойная досрочность – таким образом Вучич петлял и затягивал время, ведь временные правительства не имеют полномочий на одобрение санкций.

Шпагат от Вучича

Вучич этим умело воспользовался и таким образом оставался сидеть на двух стульях. Однако этих стульев со временем становилось все больше. К брюссельскому и московскому вскоре присоединился американский.

В настоящее время Сербия по "просьбе" США поставляет Украине вооружение, в частности, боеприпасы, но делает это якобы тайно и через "третьи" страны. Кроме того, сербские власти начали преследование наемников, которых Россия вербует для войны в Украине.



Сербская мина производства 2023 года "воюет" в Украине на стороне Сил обороны / Фото из соцсетей

А еще есть и китайский стул. Вучич зимой 2022 года демонстративно полетел в Китай на Олимпиаду, несмотря на то, что ее бойкотировали чиновники из демократических государств.

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Впоследствии Вучич вместе со своим другом Орбаном также показательно прибыли на поклон к Си, на презентацию его умирающей инициативы "Один пояс – один путь". Кроме них там еще гостили Путин и его коллеги из Талибана.

При этом Вучич остается в меру прозападным политиком и понемногу все же тянет Сербию в ЕС. Похоже, Запад оценил способности сербского лидера и его способность к шпагатам на нескольких стульях, а потому решил не рисковать и не менять коней не переправе.

Сейчас перед Вучичем открыты все дороги – для него главным достижением будет "пережить" 30 декабря, ведь именно на эту дату назначен новый митинг оппозиции. А потом его "монобольшинство" может прокладывать свой путь. Вот тогда и увидим, куда он заведет и превратится ли Александр Вучич в еще одного мастера политических шпагатов – тезку Лукашенко.