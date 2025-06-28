Протесты в Сербии: более 80 задержанных после столкновений с полицией
- В Сербии продолжаются массовые протесты с требованием досрочных выборов, что привели к столкновениям с полицией и арестам более 80 человек.
- Протесты начались из-за обвала бетонного навеса в 2024 году, обвиняют власть в коррупции и халатности, требуют отставки президента Вучича.
- Сербские власти сообщили о ранении почти 50 полицейских и более 20 гражданских, а Вучич обвинил "иностранные силы" в поддержке протестов.
В Сербии продолжаются массовые протесты против власти, переросшие в столкновения с полицией и аресты. В Белграде задержали более 80 активистов, а митингующие возводили баррикады и перекрывали улицы, требуя досрочных выборов и освобождения задержанных.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В Сербии не стихают массовые антиправительственные протесты, продолжающиеся уже несколько месяцев.
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В Сербии происходят массовые протесты и столкновения с полицией
В Белграде мирная акция переросла в столкновения с полицией: протестующие бросали камни и строили баррикады, а правоохранители применили светошумовые гранаты и перцовый газ.
По данным сербских властей, ранены почти 50 полицейских и более 20 гражданских. В ночь на 30 июня силовики задержали более 80 человек, части из них могут предъявить уголовные обвинения. Участники акции заявили, что будут блокировать движение в Белграде, пока не освободят задержанных активистов и не объявят досрочные парламентские выборы.
Протесты в Сербии продолжаются еще с конца 2024 года. Толчком к ним стал обвал бетонного навеса на вокзале в городе Новый Сад, где погибли 16 человек. Люди обвиняют власть в коррупции и халатности, а также требуют отставки президента Александра Вучича.
Вучич же заявил, что не планирует досрочных выборов до 2026 года, и обвинил "иностранные силы" в разжигании протестов и финансировании активистов. Между тем спецслужбы страны обещают еще больше арестов за нападения на полицию и организацию беспорядков.