В сербском городе Нови Сад начался масштабный протест из-за трагедии на железнодорожном вокзале

В субботу, 1 февраля, сотни студентов собрались в сербском городе Новый Сад, чтобы почтить память жертв трагедии, произошедшей три месяца назад на местном железнодорожном вокзале. Участники акции заблокировали три моста.

Протестующие выражают свое недовольство отсутствием ответственных за происшествие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на N1.

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Как проходят протесты в Сербии

Две транспортные переправы оставались заблокированными в течение трех часов, а третью протестующие планируют удерживать до полудня 2 февраля.

К акции присоединились студенты из разных регионов Сербии, которые пешим ходом преодолели 80 километров, чтобы поддержать протест. Участники держали транспаранты с лозунгами: "Три месяца – достаточно", "Мы выстоим", "15 погибших, 0 ответственных".

К демонстрации также присоединились местные фермеры, которые сопровождали шествие на тракторах, выражая свою поддержку требованиям протестующих.

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Трагедия, вызвавшая эту волну возмущения, произошла ровно три месяца назад. На вокзале Нового Сада обрушилась крыша, унеся жизни 15 человек. Протестующие требуют прозрачного расследования и наказания виновных.