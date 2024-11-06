В сербском Новом Саде протестующие атаковали мэрию из-за трагедии на вокзале

В сербском городе Новый Сад происходят массовые беспорядки. Причина –обрушение навеса на железнодорожном вокзале, повлекшее гибель 14 человек.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Danas. Отмечают, что протестующие бросают камни, факелы и красную краску в здание мэрии. Здание охраняют правоохранители.

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По данным СМИ, полиция применила слезоточивый газ. В ответ протестующие начали выкрикивать "идите в Косово, смельчаки".



5 ноября митингующие атаковали мэрию / Фото Danas

В городе прошла многотысячная демонстрация в знак протеста. Люди обвиняют власть в бездействии после трагедии.

Оппозиция выдвинула ультиматум сербским властям, в срок 48 часов они требуют отставки мэра города Милана Джурича и премьер-министра Сербии Милоша Вучевича, а также ареста и судебных процессов против всех, кто ответственен за трагедию. Если правительство не выполнит эти требования, протестующие пообещали организовать массовые демонстрации, направленные на блокирование столицы, Белграда.



Протестующие требуют от властей решений / Фото Danas

Что известно о трагедии

Обвал крыши на вокзале в Новом Саде, который произошел 1 ноября, спровоцировал возмущение в обществе.

Следователи провели беседы с более чем двумя десятками человек в рамках расследования причин недавнего обвала навеса. Хотя станция подверглась значительной реконструкции, представители железной дороги подтвердили, что бетонный навес, о котором идет речь, не был включен в объем работ.