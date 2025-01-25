"Фицо в Россию": в Словакии около 100 тысяч человек вышли на протесты против власти

В пятницу, 24 января, в Словакии вспыхнули масштабные протесты. Люди требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N и aktuality.sk.

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Что известно о крупных акциях протеста в Словакии

Так, масштабные протесты под названием "Словакия – это Европа", организованные инициативой "Мир Украине" со вчерашнего дня охватили не только Братиславу, но и около 30 других словацких городов. Также активизировались и словаки за рубежом: протесты против Фицо готовят в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Больше всего словаков собралось в Братиславе. По оценкам организаторов, только в столице было до 60 тысяч человек. Это одна из крупнейших акций протеста в современной истории Словакии.

Несмотря на угрозы высших конституционных чиновников о насилии, что надвигается, возможные провокации и государственный переворот, все собрания были мирными и проходили в достойном и мирном духе,

– говорится в пресс-релизе команды "Мир Украине".

Словаки вышли против политики Фицо / фото Dennik N

Протестующие требуют от Роберта Фицо отказаться от полномочий и уйти в отставку ради будущего Словакии. Кроме того, они хотят, чтобы верхушка власти страны отказалась от любого сотрудничества с Россией, прекратила нападения на Украину и попытки изменить внешнюю ориентацию страны вопреки обязательствам перед ЕС. и НАТО.

Протесты в Братиславе против политики Фицо / фото Diana Michaličová / Aktuality.sk

Сам Роберт Фицо заявил, что в стране якобы готовят "цветную революцию".

Премьер утверждает, что словацкая разведка имеет данные о прибытии в страну "иностранных экспертов". Он утверждает о желании захватить власть через уличные протесты и контроль над административными зданиями. В то же время стоит заметить, что никакой попытки государственного переворота этой ночью не было.

На протесты также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он написал: "Братислава – не Москва, Словакия – это Европа".