"Фицо в Россию": в Словакии около 100 тысяч человек вышли на протесты против власти
В пятницу, 24 января, в Словакии вспыхнули масштабные протесты. Люди требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N и aktuality.sk.
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Что известно о крупных акциях протеста в Словакии
Так, масштабные протесты под названием "Словакия – это Европа", организованные инициативой "Мир Украине" со вчерашнего дня охватили не только Братиславу, но и около 30 других словацких городов. Также активизировались и словаки за рубежом: протесты против Фицо готовят в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.
Больше всего словаков собралось в Братиславе. По оценкам организаторов, только в столице было до 60 тысяч человек. Это одна из крупнейших акций протеста в современной истории Словакии.
Несмотря на угрозы высших конституционных чиновников о насилии, что надвигается, возможные провокации и государственный переворот, все собрания были мирными и проходили в достойном и мирном духе,
– говорится в пресс-релизе команды "Мир Украине".
Словаки вышли против политики Фицо / фото Dennik N
Протестующие требуют от Роберта Фицо отказаться от полномочий и уйти в отставку ради будущего Словакии. Кроме того, они хотят, чтобы верхушка власти страны отказалась от любого сотрудничества с Россией, прекратила нападения на Украину и попытки изменить внешнюю ориентацию страны вопреки обязательствам перед ЕС. и НАТО.
Протесты в Братиславе против политики Фицо / фото Diana Michaličová / Aktuality.sk
Сам Роберт Фицо заявил, что в стране якобы готовят "цветную революцию".
Премьер утверждает, что словацкая разведка имеет данные о прибытии в страну "иностранных экспертов". Он утверждает о желании захватить власть через уличные протесты и контроль над административными зданиями. В то же время стоит заметить, что никакой попытки государственного переворота этой ночью не было.
На протесты также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он написал: "Братислава – не Москва, Словакия – это Европа".