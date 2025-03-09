Возле Белого дома развернули самый большой в мире флаг Украины

В субботу, 8 марта, возле Белого дома состоялась акция в поддержку Украины. Участники развернули самый большой в мире сине-желтый флаг, чтобы призвать администрацию Дональда Трампа возобновить военную поддержку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку "Голоса Америки" Екатерину Лисунову и независимого журналиста и фотографа Алехандро Альвареса.

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В Вашингтоне развернули рекордный украинский флаг

Американцы украинского происхождения и неравнодушные жители США в субботу, 8 марта, собрались на акцию "Не бросай Украину". После того, как администрация Дональда Трампа остановила предоставление военной помощи и прекратила обмен разведданными, неравнодушные граждане решили призвать американского президента отменить свое решение и возобновить поддержку.

Кроме того, на акции протеста в США под Белым домом участники требовали не вести дел с Россией и российским диктатором Владимиром Путиным, ведь он является агрессором в войне. Чтобы поддержать Украину, на акции развернули самый большой в мире флаг Украины.

Флаг Украины развернули под Белым домом: смотрите видео

Журналистка "Голоса Америки" Екатерина Лисунова также опубликовала кадры с акции в поддержку Украины. На видео можно увидеть, что к Белому дому пришло немало протестующих.

Кадры с акции под Белым домом: смотрите видео

В США довольно резко отреагировали на акцию под Белым домом. К примеру, протрамповский журналист Ник Сортор поинтересовался, "кто заплатил за этот гигантский флаг", который развернули участники акции.

"Кто заплатил за этот ОГРОМНЫЙ украинский флаг, который сегодня развернули перед Белым домом? Сколько сотен тысяч это стоило? Я гарантирую вам, что мои налоговые доллары каким-то образом финансировали это", – цинично написал он в сети.

Сенатор-республиканец Майк Ли цинично отреагировал на акцию поддержки Украины фразой: "ни одного пенни Украине".

Этот тезис подхватил и Илон Маск, который призвал ввести санкции против "топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако".

И это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке,

– написал Маск в сети Х.

Ранее Маск заявил, что в случае отключения Starlink вся линия фронта Украины разрушится, поскольку эта спутниковая система якобы является "основой украинской армии".