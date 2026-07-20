Это очень опасно в военное время, – генерал армии объяснил, как можно было предотвратить протесты

Перестановки в правительстве, а именно отставка министра обороны Михаила Федорова, вызвали протесты в городах Украины. Однако эту ситуацию можно было предотвратить и избежать недовольства части украинцев.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметил генерал армии Николай Маломуж, подчеркнул, почему необходимо заранее проделать огромную работу, чтобы избежать противоречий. А именно – протестов, возникших на фоне отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны.

Как должна была действовать властная структура?

Маломуж отметил, что, по его мнению, на протесты вышли люди, часть из которых вообще не в курсе сути конфликта.

Часть молодых людей 16, 18, 19 лет просто гуляла. Знают ли они, что такое война? Каковы перспективы использования инноваций в Вооруженных Силах? Какое наступление сегодня ведется по конкретным направлениям или в стратегическом формате? Какими ресурсами располагает Россия? Они совершенно не знают. А вышли потому, что был огромный информационный посыл и были задействованы все инновационные методы сплочения людей,

– отметил генерал армии.

В то же время он отметил, что ситуацию, сложившуюся в период войны, нужно было спокойно оценить и предотвратить. Речь идет о конфликте, который существовал между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим Александром Сырским. Маломуж считает, что президент должен был быть в курсе этой ситуации и решить все существовавшие проблемы.

Однако, если уж так сложились обстоятельства, протесты, по мнению генерала армии, не являются способом решения проблем, даже несмотря на благие намерения их участников.

"Нужен диалог с обществом. Президент должен взять на себя инициативу и урегулировать эту ситуацию. Необходимы публичные встречи с Федоровым, с Сырским, чтобы прийти к консенсусу. Я не поддерживаю ни одну из сторон этого конфликта, но и против протестов. Это очень опасно во время войны, и это подрывает наши позиции и дает врагу еще один повод говорить о том, что наше общество разобщено", – подчеркнул он.

Николай Маломуж объяснил причины возникновения протестов из-за отставки Федорова: смотрите видео

При этом для России это повод, как отметил генерал армии, для радости, ведь Владимиру Путину докладывают о том, что в Украине начинаются чуть ли не "бунты", и эти настроения подогреваются по разным направлениям.

Россия трактует эти события для своего общества как победу. Мол, в Украине происходят те самые противоречия, за которые борются россияне, а украинцы уже между собой ведут войну. И сегодня проводится системная пропаганда, как в Украине, так и в России,

– уверен Николай Маломуж.

Он отметил, что в период войны уполномоченные лица должны проводить взвешенную, толерантную ротацию кадров, в частности в правительстве, которая бы не вызывала противоречий. А прежде чем это осуществить, необходимо просчитать все последствия этой ротации. Это – профессиональная, эффективная работа первых лиц государства. Также важно информировать общество обо всех этих шагах, ведь это является признаком демократического строя.

Напомним, что в Украине с 16 июля продолжаются протесты из-за отставки с поста министра обороны Михаила Федорова. Также протестующие требуют отставки главнокомандующего Александра Сырского и возвращения Федорова на пост главы Минобороны.

Стало известно, почему президент Украины отправил его в отставку: из-за конфликта, возникшего между Сырским и Федоровым.