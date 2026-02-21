Об этом пишет CNN со ссылкой на слова протестующих.

Что известно об избиении протестующих в США?

По данным издания, в Вашингтоне после заседания Совета мира Дональда Трампа протестующие собрались возле отеля, в котором остановился Ильхам Алиев, для призыва к освобождению политзаключенных и журналистов в стране.

По словам одного из участников протеста Адила Амрахли, это должна была быть мирная акция, но после того, как демонстранты направились в сторону кортежа Ильхама Алиева, который возвращался с первого заседания, на них напали.

Если его охранники могут нападать на мирных протестующих в центре Вашингтона это вызывает серьезные опасения относительно того, что произойдет с оппозиционными членами и более чем 400 политическими заключенными, которые сейчас содержатся в Азербайджане,

– считает протестующий.

Также он рассказал, что группа ждала у главного входа в отель, но когда увидела, что автомобиль подъезжает к другому входу, двинулась туда. В свою очередь посольство Азербайджана в США отрицает обвинения.

Объясняя инцидент, в ведомстве заявили, что охранники "были вынуждены отреагировать", поскольку "протестующие насильно пытались войти в защищенную зону и совершили агрессивные действия в отношении президентского автомобиля".

По их данным, отель принадлежал к официальному периметру безопасности, определенного Секретной службой США. Инцидент прокомментировал демонстрант Рагим Ягубли, отец которого Тофиг Ягубли отбывает наказание в Азербайджане.

По его словам, они "ничего не сделали в отношении охранников", и что на кадрах, обнародованных в сети видно, что во время избиения он только выкрикивал лозунги. В полиции сказали, что знают об инциденте, но его не задержали.

Какие последствия инцидента?

По предварительным данным, в результате драки пострадало 5 человек, один из них получил сотрясение мозга. Есть информация, что родственников некоторых протестующих, которые остаются в Азербайджане, на следующий день допрашивали в полиции.

В то же время Рагим Ягубли боится за безопасность своего отца, отметив, что опасается возможных репрессий, пыток или даже угрозы жизни. В прошлом году он был приговорен к 8 годам заключения за критику власти.

