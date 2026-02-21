Об этом пишет CNN со ссылкой на слова протестующих.
Что известно об избиении протестующих в США?
По данным издания, в Вашингтоне после заседания Совета мира Дональда Трампа протестующие собрались возле отеля, в котором остановился Ильхам Алиев, для призыва к освобождению политзаключенных и журналистов в стране.
По словам одного из участников протеста Адила Амрахли, это должна была быть мирная акция, но после того, как демонстранты направились в сторону кортежа Ильхама Алиева, который возвращался с первого заседания, на них напали.
Если его охранники могут нападать на мирных протестующих в центре Вашингтона это вызывает серьезные опасения относительно того, что произойдет с оппозиционными членами и более чем 400 политическими заключенными, которые сейчас содержатся в Азербайджане,
– считает протестующий.
Также он рассказал, что группа ждала у главного входа в отель, но когда увидела, что автомобиль подъезжает к другому входу, двинулась туда. В свою очередь посольство Азербайджана в США отрицает обвинения.
Объясняя инцидент, в ведомстве заявили, что охранники "были вынуждены отреагировать", поскольку "протестующие насильно пытались войти в защищенную зону и совершили агрессивные действия в отношении президентского автомобиля".
По их данным, отель принадлежал к официальному периметру безопасности, определенного Секретной службой США. Инцидент прокомментировал демонстрант Рагим Ягубли, отец которого Тофиг Ягубли отбывает наказание в Азербайджане.
По его словам, они "ничего не сделали в отношении охранников", и что на кадрах, обнародованных в сети видно, что во время избиения он только выкрикивал лозунги. В полиции сказали, что знают об инциденте, но его не задержали.
Какие последствия инцидента?
По предварительным данным, в результате драки пострадало 5 человек, один из них получил сотрясение мозга. Есть информация, что родственников некоторых протестующих, которые остаются в Азербайджане, на следующий день допрашивали в полиции.
В то же время Рагим Ягубли боится за безопасность своего отца, отметив, что опасается возможных репрессий, пыток или даже угрозы жизни. В прошлом году он был приговорен к 8 годам заключения за критику власти.
Как прошло первое заседание Совета мира Трампа?
Американский президент провел первое заседание Совета мира в Вашингтоне. Он сфокусирован на ситуации в Секторе Газа. Трамп заявлял, что страны согласились дать денег и направить своих миротворцев туда.
Интересно, что Дональд Трамп задремал на своём Совете мира во время выступления короля Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа. До этого он неоднократно насмехался над Джо Байденом и даже дал ему прозвище "сонный Джо".
Также во время заседания Дональд Трамп заявил, что его администрация уже поспособствовала завершению восьми международных конфликтов, а следующей целью назвал войну в Украине. Он отметил необходимость мира.