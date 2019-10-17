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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины

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      Акция "Ні капітуляції" в Киеве
      Акция "Ні капітуляції" в Киеве / Фото 24 каналу

      Президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут использовать протесты себе на пользу. Но не делают этого.

      Последняя акция протеста в Киеве собрала 12 тысяч человек.

      Это шествие не было первым и вряд ли будет последним. Новая администрация отчитывается о переговорах с Россией слишком скупо и слишком противоречиво. Как следствие – подозрения, недоверие и стремление напомнить о том, что победа на выборах не страхует триумфатора от возможности совершить ошибку.

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      На самом деле, все эти протесты дают Банковой прекрасный шанс.

      Они потенциально могли бы усилить ее позицию на переговорах. Дают возможность давить на западных лидеров. Объяснять Эммануэлю Макрону, что украинский президент находится в тисках общественного мнения, а потому не может идти на любые уступки в вопросах суверенитета.

      Официальный Киев на примере этих протестов мог бы объяснять западным партнерам, почему далеко не любая формула мира подходит Украине. Что попытка закончить войну за украинский счет чревата новым Майданом. Что стремление продавить Киев приведет лишь к тому, что новый очаг дестабилизации возникнет в самом Киеве. И требовать от запада иной позиции на переговорах.

      Но вместо этого мы услышали совершенно иное.

      Вместо этого мы узнали от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что протесты проплачены. Что люди выходят на акции из корыстных мотивов.

      Следом мы прочли интервью главы пропрезидентской фракции Давида Арахамии. В котором он заявил о том, что порядка 5% митингующих получают деньги либо от русских, либо от Петра Порошенко. Что его знакомым атошникам предлагают по тысяче гривен за участие в демонстрациях.

      В стороне не остался и сам Владимир Зеленский, заявивший о том, что украинцев пытаются использовать политики, чтобы "избежать уголовной ответственности".

      Прекрасный пример того, к чему приводят непрофессионализм и близорукость.

      Протесты в столице Украины – это подарок для официального Киева. На который сегодня давит не только Кремль, но и западные партнеры, изрядно уставшие от войны на Донбассе. Киев становится заложником амбиций некоторых европейских политиков, мечтающих войти в историю как "миротворцы".

      Но именно Европа привыкла чутко относиться к любым акциям гражданского неповиновения. И протесты в центре Киева могли бы позволить украинской власти вырваться из дипломатического капкана. Ссылаться на то, что она не может идти вопреки воле своих граждан. Говорить о том, что российский сценарий мира чреват эскалацией протеста и попранием демократических ценностей.

      Все это могло бы дать Киеву пространство для маневра. Усилить его позиции на переговорах. Но новая украинская власть предпочла заколотить это окно возможностей своими заявлениями о "проплаченности" митингов. Переведя их из категории "народ против невыгодного сценария" в категорию "это у нас коррупционеры за власть борются".

      Выводов не будет. А смысл?

      Что дальше? Перерастут ли митинги в Украине в массовые протесты против президента

      Акция "Нет капитуляции" в Киеве: видео

      Почему люди протестуют против формулы Штайнмайера?

      • В 2016 году ее предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки". Он решил предложить такую формулу, поскольку тогда минские соглашения по урегулированию ситуации на Востоке Украины не выполнялись.
      • В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ.
      • Далее, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона. Взамен Киев получает контроль над границей.
      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о введении в действие формулы Штайнмайера и начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • После этого в ряде украинских городов стартовали акции протеста против таких действий власти, все они имеют название "Нет капитуляции!".
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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости политики Статьи Публикации Протесты
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