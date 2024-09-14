Сверхлюди с новыми возможностями: как работает центр Superhumans и сколько людей с протезами в Украине

Одно из самых трагических последствий большой войны - увеличение в Украине людей с ампутациями. Это могут быть как военнослужащие, получившие боевые травмы, так и гражданские, пострадавшие из-за российских обстрелов. Война не отменяет и тех, кто получил травмы из-за ДТП или болезни. За несколько лет протезами в Украине начали заниматься как стартапы, так и крупные IT-компании.

Но этого недостаточно – должны быть и места, где люди с ампутациями смогут выбрать себе протез, научиться им пользоваться и получить всю необходимую помощь. Такие места уже создаются в Украине. К примеру, центр Superhumans в Винниках возле Львова. На днях команда анонсировала открытие еще одного центра в Днепре.

24 Канал пообщался с медицинским директором центра Superhumans Андреем Виленским о современных протезах, представлении общества о протезировании и реальность, а также о том, почему нельзя раскрывать количество людей с ампутациями.

Справочно! Superhumans впервые презентовали в августе 2022 года, а центр в Винниках открылся на базе военного госпиталя в апреле 2023 года. Основатель инициативы – украинский бизнесмен Андрей Ставницер, совладелец и директор порта TIS, совладелец терминала Neptune.



Его отец Алексей Ставницер – основатель и экс-владелец компании TIS, владеющей терминалами в порту "Южный" в Одесской области. СЕО клиники стала Ольга Руднева, экс-руководитель фонда Елены Пинчук. До 2022 года Ставницер работал только с транспортом и инвестициями.

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Сколько людей с протезами в Украине

Точное число людей с потерянными конечностями не стоит называть, считает меддиректор Superhumans – по ним враг может понять количество потерь украинской армии в целом.

"Если говорить о количестве потерянных конечностей, я не думаю, что кто-то назовет абсолютно точное число", – добавляет собеседник.

Андрей Виленский / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Обычно в современных условиях ведения войны 70% травм раненых – это травмы конечностей, 58% – это травмы лица. Среди травм конечностей до 5% завершается ампутацией. Или это травматическая ампутация во время получения травмы, или это потом из-за последствий. Конечности также могут ампутировать после лечения – длительного или не длительного,

– объясняет Виленский.

Эта проблема – ампутации – является очень острой для нашей системы здравоохранения и семей пациентов. Речь идет о тысячах или десятках тысяч людей.

Если говорить о мирной стране, то в таких условиях 90% ампутации – это нижние конечности вследствие заболеваний сосудов. Другие случаи – травмы во время ДТП, отсутствие конечностей при рождении, ампутации стопы из-за сахарного диабета, рассказывает медицинский директор центра.

Всего в "мирных условиях" 30% ампутаций – это верхняя конечность. Более 16% пациентов – с мультиампутацией, когда потеряно две и более конечностей. С такими показателями и работали ресурсы здравоохранения и сферы протезирования до войны. Было больше людей, которые работали с нижними конечностями, которые знали, как сделать необходимый протез,

– говорит Виленский.

Почему бионический протез – не всегда лучший

После начала войны слишком остро встала проблема именно реабилитации протезирования пациентов с верхними конечностями, потому что ни в Украине, ни в мире нет такого количества специалистов, которые могли бы обеспечить этот процесс.

Относительно бионических протезов, которые Виленский советует называть миоэлектрическими – так правильнее, или протезов повышенной функциональности, их влияние на эффективность реабилитации и протезирования достаточно ограничено.



Протезы ног / Фото предоставлено 24 Каналу центром Superhumans

Общество считает, что эта технология может решить проблему ампутации полностью, она может заменить функции, утраченные с самой конечностью. То, что касается нижних конечностей, возможно, это так, потому что функция ходьбы, если это ампутация транстибиальная, то есть на уровне голени или трансфеморальная, невысокая на уровне бедра, то, действительно, протезы могут обеспечить функцию ходьбы и, соответственно, мобильность,

– говорит собеседник.

По словам Виленского, не все пациенты могут получить тот же уровень мобильности, как и до ампутации – вернуть полностью все функции руки почти невозможно. Протез может быть вспомогательным средством реабилитации, который поможет пациенту лучше обслуживать себя, но не полностью вернуть утраченные функции.

Соответственно, значение миоэлектрических протезов верхних конечностей, как считает медицинский директор Superhumans, несколько преувеличено.

Спортивная реабилитация после ампутации / Фото предоставлены 24 Каналу центром Superhumans

Чем больше времени проходит с момента травмы до момента получения протеза, тем меньше шансов, что пациент будет пользоваться протезом – в первую очередь говорится о верхних конечностях. Если у человека доминантной была правая рука, в процессе ожидания протеза он начинает обслуживать себя левой рукой и привыкает к этому. И когда пациент получает протез, то он становится ему не очень то и нужным. Поэтому иногда механические протезы являются более действенными, чем миоэлектрические,

– объясняет Виленский.

Он также приводит пример тех пациентов, которые вернулись на линию фронта с ампутацией верхних конечностей – они уже сейчас более благосклонно относятся к механическим протезам.

"А почему? Потому что миоэлектрический протез нужно подзаряжать. Такие протезы, как правило, не влаго- и пылестойкие. А идеальные условия нельзя обеспечить возле линии фронта. То же самое и в сельской местности", – объясняет медицинский директор.

С какими типами протезов работает Superhumans

Центр работает со всеми типами протезов, которые доступны на рынке. Superhumans выбирает тип протеза в зависимости от ампутации и ее сложности, говорит Виленский, а также, от той цели, которую ставит перед собой пациент и которую ставит мультидисциплинарная команда, занимающаяся вопросами его реабилитации.

Это всегда дискуссия. И очень часто мы убеждаем пациента, что более простое решение для него является более функциональным. Это дискуссия, это демонстрация того, что будет происходить. Логическое построение этого разговора – когда специалисты объясняют и показывают на практике, что будет происходить. В частности, в Superhumans работают специалисты первого контакта, это также пациенты, которые уже получили протез и остались работать. Они поддерживают наших пациентов во время прохождения реабилитационного маршрута,

– объясняет собеседник.

Эти специалисты также являются советчиками, потому что доверие к ним у наших пациентов выше, ведь среди них подавляющее большинство военных.

Андрей Виленский / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

"И они знают, на что стоит тратить деньги, надо ли делать дорогой протез, который будет просто лежать на полке", – добавляет медицинский директор.

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Какие технологии существуют для протезов

Виленский вспоминает о технологии датчиков давления, когда мышцы посылают импульсы на датчики протеза, и добавляет, что это не единственная технология, хотя она и распространена и основная. По его словамм, для успешного использования современных технологий надо иметь персонал, который овладеет ими.

Нужно иметь доступ к дополнительным методам исследования, это электронейромиография, например, которая является обязательной, для того, чтобы понять, где именно этот протез должен быть.

Украинцы с протезами проходят реабилитацию в центре / Фото предоставлены 24 Каналу центром Superhumans

Мы говорим и о хирургической технологии, мы говорим и о реконструктивной операции, потому что хирург должен верно сформировать ту часть тела, где будут крепиться датчики. Для того, чтобы протез мог ответить на импульс – это очень важно. Поэтому важно создание таких мультидисциплинарных центров, где есть хирургия, где есть протезирование, как составная часть реабилитации – реабилитация в широком смысле, психологическая поддержка. Без мотивации успешная реабилитация невозможна, это ключ к успеху, к уменьшению сроков реабилитации, выход на траекторию активной жизни, уменьшение осложнений и достижение лучшего эффекта для пациента,

– отмечает собеседник.

Сколько сейчас центров Superhumans в Украине

У Superhumans есть один центр во Львове, в Винниках, также в планах открыть еще два центра – в Одессе и Днепре. В Киеве не рассматривали открытие центра с начала работы: "Ведь в столице уже есть услуга, а Superhumans стремится предоставить услугу там, где есть больший запрос", – объясняет Виленский.

Центр Superhumans в Винниках / Фото предоставлены 24 Каналу центром Superhumans

К работе в центре привлечены более 270 человек.

Специалистов становится больше, у нас обеспечивают не только реабилитацию и протезирование, но и психологическую поддержку, неотъемлемую часть реабилитации. Мы открыли стационар, с февраля этого года уже сделали более 250 операционных вмешательств, в том числе сложные операционные вмешательства по реконструкции конечностей и лица. Штат увеличивается ежедневно,

– говорит медицинский директор.

Доля пациентов, не относящихся к войне, есть. И она небольшая – это 3 – 5%, до 10% пациентов в очереди. Больше тех, кто получил боевую травму на войне, говорит собеседник.

Каким будет будущее протезирования

Отрасль протезов в Украине активно развивается, и, к сожалению, война является толчком к развитию, говорит Виленский.

И производители протезов, и те команды, которые занимаются пациентами, стремятся найти лучшие решения. Есть также перспективные направления.

Сейчас много дискуссий вокруг метода остеоинтегративного протезирования – это революционный метод, который может изменить подходы к протезированию. Но пока это более экспериментальный метод, не рутинный – он имеет свои ограничения, осложнения. Мы изучаем этот метод, учим врачей осваивать остеоинтегративное протезирование, но пока не дали старт ему у нас,

– объясняет медицинский директор Superhumans.

Становится ли Украина из-за большой войны лидером в разработке протезов

Из-за большой войны Украина стала активно разрабатывать новые виды вооружений, в частности дроны. Поскольку именно война, к сожалению, подтолкнула к развитию протезную отрасль, возникает вопрос, что из этого может взять экономика.

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Если мы говорим о промышленном производстве компонентов протезов, о неиндивидуальных деталях – коленные узлы, стопы – то в Украине есть собственное производство, но это достаточно ограниченный перечень и функционал изделий. В мире есть признанные лидеры в сфере протезирования, которые тратят много денег на разработку. Где Украина является лидером сегодня уже точно, так это работа со сложными случаями, с мультиампутациями, это работа мультидисциплинарных команд, потому что это новый методологический подход к реабилитации пациентов с ампутацией,

– говорит Андрей Виленский.

Украина уже делится опытом с другими странами – к нам уже приезжают иностранцы перенимать опыт протезирования, реабилитации.



Андрей Виленский / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Концентрация сложных случаев, прежде всего мультиампутаций, патологии конечностей, дает уникальную возможность найти эффективные методы реабилитации пациентов, которыми в Украине ранее не занимались, объясняет собеседник: "То есть прогресс команд, работающих с такими случаями, в Украине очень быстрый".