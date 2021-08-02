В России возбудили уголовное дело против Коломойского
Источник:Baza
Против украинского олигарха Игоря Коломойского в России возбудили уголовное дело. Его подозревают в создании преступной банды, которая воровала нефть.
Речь идет о махинациях в фирме "Татнефть", которая участвовала в создании украинской компании "Укртатнафта". Тогда, по данным следователей, Коломойский и его окружение обогатились на 4 миллиарда долларов.
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Дело на Коломойского в России
В 2007 году компания перешла к Игорю Коломойскому. Татарстанские следователи через более чем 10 лет решили взяться за расследование этого "перехода".
По мнению следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создали преступное сообщество, чтобы воровать нефть.
Бизнесмены достигли своей цели уже через год – как считают следователи, Коломойский и компания украли у "Татнефть" 4 миллиарда долларов.
По схеме, "Укртатнафта" получила крупную партию нефти, а затем Коломойский отстранил от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же украинские предприниматели якобы оставили себе.
27 июля Главное управление МВД в Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Коломойскому грозит до 20 лет тюрьмы.Отметим, что сейчас на официальном сайте ведомства информации об открытии такого дела нет.
Захват активов "Укртатнафты"
Источник: 24 канал
- Эту компанию создали в 1994 году указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ.
- Министерство имущества Татарстана было владельцем 28,7788% акций и еще 8,6% акций принадлежали непосредственно частной фирме "Татнефть".
- Однако в результате судебных разбирательств в Украине долю российских акционеров обнулили, а на предприятии появились новые акционеры.
- По информации СМИ, они были близки к группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова.
- На такой захват имущества в Татарстане подали иск в международный арбитраж. Украина проиграла суд и должна была выплатить 100 миллионов долларов.