В России возбудили уголовное дело против Коломойского

Против украинского олигарха Игоря Коломойского в России возбудили уголовное дело. Его подозревают в создании преступной банды, которая воровала нефть.

Речь идет о махинациях в фирме "Татнефть", которая участвовала в создании украинской компании "Укртатнафта". Тогда, по данным следователей, Коломойский и его окружение обогатились на 4 миллиарда долларов.

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Дело на Коломойского в России

В 2007 году компания перешла к Игорю Коломойскому. Татарстанские следователи через более чем 10 лет решили взяться за расследование этого "перехода".

По мнению следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создали преступное сообщество, чтобы воровать нефть.

Бизнесмены достигли своей цели уже через год – как считают следователи, Коломойский и компания украли у "Татнефть" 4 миллиарда долларов.

По схеме, "Укртатнафта" получила крупную партию нефти, а затем Коломойский отстранил от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же украинские предприниматели якобы оставили себе.

27 июля Главное управление МВД в Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Коломойскому грозит до 20 лет тюрьмы.

Захват активов "Укртатнафты"

, что сейчас на официальном сайте ведомства информации об открытии такого дела нет.

Источник: 24 канал