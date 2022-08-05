Китай ввел санкции против Пелоси: она призвала немедленно прекратить пуски ракет вблизи Тайваня
Источник:МИД Китая
Китай решил ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за ее визита на Тайвань. Таким образом Пелоси стала самым высоким американским чиновником, попавшим под ограничение Пекина.
В то же время официальный Пекин прекратил сотрудничество с США в ряде сфер. В МИД Китая подчеркнули, что именно Пелоси настаивала на визите на Тайвань.
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В Пекине считают, что Пелоси вмешалась во внутренние дела КНР
Несмотря на серьезную обеспокоенность Китая и решительное сопротивление, Пелоси настаивала на посещении Тайваня, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая, подрывая суверенитет и территориальную целостность Китая.
– заявил спикер МИД Китая.
Более того, в китайском дипведомстве отметили, что спикер Палаты представителей "растоптала политику одного Китая и угрожает миру и стабильности в Тайванском проливе".
Пелоси ответила на военные учения у Тайваня
Как пишет Axios, Нэнси Пелоси отреагировала на военные учения, которые проводит Китай у берегов Тайваня. Политик не отметила, что Пекину не удастся изолировать остров, а также помешать американским политическим деятелям посещать Тайвань.
Пелоси осудила запуск китайских ракет в сторону территории Тайваня. 5 из этих ракет вообще приземлились в исключительной экономической зоне Японии.Обратите внимание! Спикер Палаты представителей считает, что Китай использовал ее визит только как повод для обострения с Тайванем.
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Что известно об обострении вокруг Тайваня:
- В преддверии 20 истребителей Китая вошли в зону ПВО Тайваня. 2 августа была аналогичная ситуация.
- Также в этот день китайская армия запустила в сторону Тайваня 11 баллистических ракет. Запуски продолжались около 2 часов.
- Ранее официальный Пекин закрыл воздушное пространство над югом страны. Китайцы пытаются заблокировать международные маршруты, проходящие через остров.
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