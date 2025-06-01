САП официально прокомментировала дело, к которому может быть причастна Стефанишина

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально подтвердила открытие уголовного производства относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц АРМА. Однако пока ни одному лицу подозрение не объявлено.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

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Что в САП говорят о деле с АРМА?

Прокуроры САП начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляют детективы НАБУ.

На сегодня ни одному лицу в этом деле о подозрении не сообщено,

– отметили в САП.

Обратите внимание! Несмотря на сообщения в СМИ, в заявлении САП отсутствуют какие-либо упоминания о причастности исполняющей обязанности вице-премьера и министра юстиции Ольги Стефанишиной.

Толчком к началу расследования стали материалы журналистского расследования, опубликованные изданием "Украинская правда". В нем говорилось о том, что компания, которую АРМА назначила управлять Домом профсоюзов в Киеве, может быть связана с бывшим мужем Стефанишиной и ее экс-советником. В то же время сама Стефанишина отрицает любую причастность к этим делам.