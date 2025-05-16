Россия ведет войну на истощение и привлекает до 640 тысяч военных, – Сирский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия ведет в Украине войну на истощение. Для этого оккупанты применяют объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сырского на заседании Совета Украина – НАТО.

Читайте также Несколько фаз: в NEMESIS подробно рассказали, как россияне штурмуют позиции ВСУ

Россия ведет войну на истощение

Александр Сырский заявил, что сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 километров.

Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя.

Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек,

– сообщил главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что украинские воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию и наносят врагу значительные потери.

В обращении к участникам Совета Украина – НАТО Александр Сырский поднял вопрос индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров. Также речь шла о потребностях Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике.

Напомним, по состоянию на 16 мая общие потери России составляют около 971 690 человек, 10 825 танков, 22 546 боевых бронированных машин и 27 908 артиллерийских систем.