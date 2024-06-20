Спрятаться невозможно: что известно о новой противобункерной бомбе, которую разрабатывают США

Соединенные Штаты Америки разрабатывают новые бомбы для подрыва глубоких вражеских бункеров. Авиабомба типа GBU-72 сочетает в себе лучшие качества имеющихся противобункерных бомб ВВС США.

Сможет ли Украина использовать GBU-72 вместе с истребителями F-16, сказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он предположил, почему в открытом доступе появилась секретная информация о новой разработке.

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В чем уникальность GBU-72

GBU-72 благодаря высокотехнологичному детонатору и сверхпрочной оболочке имеет высокую проникающую способность и одновременно небольшой размер. Эта спутниковая противобункерная бомба разбивает бетон, с глубиной поражения до 300 – 400 метров.

Это многотонные конструкции, которые выполняют боевую задачу, выходя на цель, в свободнопадающем режиме. Часто в них используются механизмы баллистики. Преимущественно это тандемные, или многоуровневые заряды,

– сказал Свитан.

По его словам, Украина не сможет использовать GBU-72, ведь нет ни механизмов запуска ракет, ни доставки.

К тому же подобную информацию всегда держат в закрытом виде, она секретная. Однако если ее дали в открытый доступ, то скорее всего это еще механизм давления на диктаторов, которые сейчас пытаются объединяться в "союз" против демократии.

Против кого могут быть применены эти бомбы

Китай, Иран и Северная Корея, которые являются потенциальными врагами Соединенных Штатов, из-за страха воздушного вторжения строят глубокие бункеры. Однако у США появились бомбы, которые смогут поражать такие объекты.

В марте фотограф Ян Реккио сделал несколько фотографий бомбардировщика Boeing B-1 ВВС США, заправляющегося топливом с танкера Boeing KC-135 Stratotanker. Под носовой частью В-1 была большая бомба. Впоследствии выяснилось, что совершенно новый боеприпас под названием GBU-72, который имеет мощности для уничтожения бункеров.

Эта бомба настолько большая и тяжелая, что ее могут нести только два типа боевых самолетов ВВС США: