Противодействие ракетным ударам и ситуация на фронте: Зеленский провел заседание Ставки

В понедельник, 16 января, Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Президент заслушал доклад о текущей ситуации на передовой.

Во время заседания отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта. Об этом сообщает 24 Канал.

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О чем говорили на заседании Ставки

Члены Ставки заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений по поводу текущей ситуации на передовой. Отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта.

Также президент заслушал информацию о возможных действиях российского агрессора в ближайшее время.

Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия,

– подчеркнул Зеленский.

Также на заседании проанализировали состояние обеспечения Сил обороны боеприпасами и их распределение по группировкам. Кроме того, члены Ставки обсудили усовершенствование системы подготовки командиров тактического звена.

Коротко, о последних новостях с фронта