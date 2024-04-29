Эффект накопления: как заставить Запад еще больше противодействовать России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Путин является политическим животным, которое остановит объединенность мира. Такие сообщения от представителей Украины должны продолжаться до тех пор, пока Запад не начнет принимать решительных решений.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что изменение взглядов наших партнеров требует времени. Запад уже начинает делать шаги, на которые Украина не могла надеяться два года назад.

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Эффект накопления

По словам Буряченко, подобные заявления являются накопительным эффектом. Цивилизованный мир очень долго делал ставки на переговоры и задабривание авторитарного режима Путина, поэтому не может в один момент кардинально изменить свое мнение о России.

Все должно идти естественным, эволюционным путем. Через все возможные каналы мы должны развенчивать мифы о договороспособности Путина, о том, что он может выполнить политические договоренности,

– подчеркнул политолог.

Партнеры готовы помогать

По мнению Буряченко, еще год назад Украина не могла надеяться на договоры о гарантиях безопасности с нашими партнерами, практически не видела перспективы возвращения российских замороженных активов, не могла представить создание международного спецтрибунала, который должен судить Путина и его окружение.

"На все нужно время и, к сожалению, мы платим за это жизнями своих защитников, но по-другому трудно представить, чтобы каким-то образом быстрее Запад смог отреагировать на подобные угрозы", – отметил политолог.

Заявления от Украины: последние новости

Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает приглашения НАТО. Он добавил, что Альянс не имеет права отступить от собственных правил только потому, что такого отступления хотят в Кремле.

Также президент Украины заявил, что Россия готовится к дальнейшим наступательным действиям. Зеленский отметил, что мировые лидеры имеют все необходимые средства для противодействия российским войскам.

Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен реалистично взглянуть на ситуацию с безопасностью в Европе. Россия нарастила производство оружия и мобилизует дополнительное количество людей. Он добавил, что "Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась".