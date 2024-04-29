Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що зміна поглядів наших партнерів потребує часу. Захід вже починає робити кроки, на які Україна не могла сподіватись два роки тому.

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Ефект накопичення

За словами Буряченка, подібні заяви є накопичувальним ефектом. Цивілізований світ дуже довго робив ставки на перемовини та задобрення авторитарного режиму Путіна, тому не може в один момент кардинально змінити свою думку щодо Росії.

Все має йти природним, еволюційним шляхом. Через усі можливі канали ми маємо розвінчувати міфи про договороздатність Путіна, про те, що він може виконати політичні домовленості,

– підкреслив політолог.

Партнери готові допомагати

На думку Буряченка, ще рік тому Україна не могла сподіватись на договори про гарантії безпеки з нашими партнерами, практично не бачила перспективи повернення російських заморожених активів, не могла уявити створення міжнародного спецтрибуналу, який має судити Путіна та його оточення

"На все потрібен час і, на жаль, ми платимо за це життями своїх захисників, але по-іншому важко уявити, щоб в якийсь спосіб швидше Захід зміг відреагувати на подібні загрози", – зазначив політолог.

Важливо! Парламентська асамблея Ради Європи 16 квітня ухвалила резолюцію про передачу заморожених російських активів для відбудови України. Тимчасом у Гаазі 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для Росії за злочини проти України.

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