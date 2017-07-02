Противопехотные мины: как их использует Россия и почему Украина вышла из Оттавской конвенции

Долгие десятилетия нам рассказывали, что противопехотные мины – это очень плохо, за их запрет выступала принцесса Диана, а принятие 18 сентября 1997 года Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин было воспринято как решительный шаг к миру на планете.

Но сегодня страны Европы активно снимают с себя взятые когда-то обязательства и обильно засевают свою имеющуюся с Россией границу тысячами мин. Почему так происходит и как случилось, что противопехотные мины стали даже не необходимым злом, а средством спасения от еще большего зла – читайте в материале 24 Канала.

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Почему Украина выходит из Оттавской конвенции и как это будет происходить

29 июня 2025 года президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Это длинное и официальное название Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Обратите внимание! Выход из Оттавской конвенции – довольно сложная процедура, и только подписи Владимира Зеленского недостаточно. После подписи президента выход из Оттавской конвенции должны законодательно закрепить народные депутаты соответствующим голосованием.



Далее подается обращение от имени страны в ООН, и официально выход из Конвенции вступает в силу через 6 месяцев после этого.

Причина выхода из Конвенции очевидна – Украина находится в состоянии войны с Россией, которая имеет значительно большие ресурсы и цинично их использует, в частности давит массой и буквально забрасывает украинские позиции пушечным мясом.

Украина имеющимися силами не может остановить вражеское нашествие по ряду причин:

отсутствие возможности действовать симметрично на фронте в более 1000 километров;

неспособность европейских союзников удовлетворить требования Украины по оружию и ресурсам;

саботаж американских партнеров, которые остановили нам военную помощь по байденовской программе USAI и выкручивают руки буквально по любому поводу, не забывая напоминать, что это "война Байдена и она никогда бы не началась, если бы Трамп был президентом", будто он не был им в условном 2018-м.

В этой трудной ситуации Украина вынуждена прибегать к непопулярным шагам и применять против российского наступления противопехотные мины. Это недорогое, но эффективное и действительно массовое средство против вражеских штурмовиков. Впрочем, есть проблема – Украина является подписантом Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Она была заключена 18 сентября 1997 года в канадской Оттаве (отсюда и название) на фоне большого беспокойства мира относительно не только неизбирательного действия инженерных боеприпасов (потому что мина не выбирает конкретную жертву, а может годами просто ждать), но и неконтролируемого, несистемного и хаотичного распространения противопехотных мин в зоне военных конфликтов, как это доказали нам военные конфликты в Корее, Вьетнаме, Афганистане и других опасных уголках мира.



По оценкам, до миллиона человек в Афганистане стали жертвами спящего оружия, которое до сих пор ежедневно убивает и калечит / фото Ton Koene / EM

В наше время говорится о боевых действиях в бывшей Югославии, а также в странах третьего мира (ныне это страны Глобального Юга), а особенно – в Африке и на Ближнем Востоке, где взрывоопасные предметы оказались в руках не военных, а террористов или парамилитарных объединений, которые имеют очень приблизительные представления о Женевских конвенциях, правилах и обычаях войны, а главное – лишены преемственности, стратегического видения и преследуют локальные задачи.

Какие есть виды противопехотных мин и что это такое

Противопехотные мины, относящиеся к инженерным боеприпасам, – это большое семейство взрывоопасных устройств дистанционного и неизбирательного действия. Как видно из названия, эти мины предназначены для поражения живой силы противника. Они срабатывают автоматически при контакте, например, когда человек наступает на нее или задевает растяжку. Также они могут выпрыгивать при приближении и взрываться.

Такие мины имеют фугасную или осколочную начинку. В таких устройствах спрятаны от нескольких десятков до нескольких сотен грамм (а в отдельных случаях – нескольких килограммов) взрывчатки и поражающих частей. Все это наносит серьезные травмы и может привести к ампутациям или даже смертельным ранениям.

Самые распространенные виды противопехотных мин (по данным ИМИ):

ПФМ-1 ("Лепесток"), аббревиатура расшифровывается просто как "противопехотная фугасная мина". Она очень маленькая (около 12 сантиметров) и очень опасная. Их разбрасывают по большой территории во время обстрела кассетными боеприпасами. Фактически одним взрывом можно плотно дистанционно заминировать значительную территорию. Они почти незаметны в густой траве (из-за зеленого цвета). Именно эти мины чаще всего приводят к увечьям.

К сожалению, большое количество жертв – дети. Часто ПФМ-1 из-за специфической формы воспринимается детьми как игрушка. К сожалению, трагических примеров таких случаев в Украине немало, ведь россияне активно засевают "бабочками" украинские города в прифронтовой зоне, а некоторые украинцы не спешат или не имеют возможности эвакуироваться.

ПМН-2 – противопехотная мина нажимного действия, она же – "черная вдова" . Эти фугасные мины устанавливаются на землю или под землю либо снег (визуально они незаметны). Срабатывают мины, если наступить на них ногой. Результат – смерть от потери конечностей и крови. Поражение часто сопровождается потерей сознания. Кроме того, высокая температура взрывчатых газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям.

– противопехотная мина нажимного действия, она же – . Эти фугасные мины устанавливаются на землю или под землю либо снег (визуально они незаметны). Срабатывают мины, если наступить на них ногой. Результат – смерть от потери конечностей и крови. Поражение часто сопровождается потерей сознания. Кроме того, высокая температура взрывчатых газов может причинить значительные ожоги нижним конечностям. ОЗМ-72 – противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. Среди военных ОЗМ-72 известна как "мина-лягушка" из-за способности делать прыжок. Также она известна как "ведьма", очевидно, из-за коварства. Эта мина срабатывает, когда человек цепляется за растяжку. Выпрыгивает на высоту 90 – 110 сантиметров от поверхности, разрывается и разбрасывает 2400 поражающих элементов (шарики или ролики). В радиусе 25 – 30 метров после такого взрыва все погибает – это радиус сплошного или кругового поражения. Остальные элементы могут разлетаться на расстояние до 300 метров.

– противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. Среди военных ОЗМ-72 известна как из-за способности делать прыжок. Также она известна как "ведьма", очевидно, из-за коварства. Эта мина срабатывает, когда человек цепляется за растяжку. Выпрыгивает на высоту 90 – 110 сантиметров от поверхности, разрывается и разбрасывает 2400 поражающих элементов (шарики или ролики). В радиусе 25 – 30 метров после такого взрыва все погибает – это радиус сплошного или кругового поражения. Остальные элементы могут разлетаться на расстояние до 300 метров. МОН-50 – противопехотная осколочная мина направленного секторного поражения. Дальность поражения МОН-50 – 50 метров. Мина вручную устанавливается на землю, также может крепиться на дерево или другую вертикальную поверхность. Может использоваться как управляемая. Может быть замаскирована ветвями деревьев и другой растительностью вдоль дорог и троп возле мест ведения боевых действий и расположения военных позиций.

МОН-50 является советским аналогом американских мин Claymore. Их Украина ранее получала от США. Они являются минами направленного действия и за некоторыми исключениями не подпадают под запрет Конвенции.

ПОМЗ-2М – противопехотная мина натяжного действия. Используется для создания растяжек-засад на пехотинцев противника.



Самые распространенные противопехотные мины / инфографика ИМИ

Мины МОН и ОЗМ могут использоваться как дистанционно, так и в управляемом варианте. Оттавская конвенция позволяет только второй способ.

Работает ли Оттавская конвенция

Большую роль в привлечении внимания к проблеме сыграла британская принцесса Диана (в январе 1997 года она сама прошла по минному полю в Анголе, и фото этого события стали вирусными), а также активное промо в западных СМИ.



Принцесса Диана в Анголе на минном поле / фото Getty Images

В том же году инициатор глобального движения за запрет противопехотных мин американская журналистка Джоди Уильямс за свою деятельность получила Нобелевскую премию мира. Сейчас же у нее от последних новостей буквально происходит ежедневная истерика, поскольку рушится все дело ее жизни. При этом идеальным это дело никогда не было.

Мне хочется кричать от этого. Это действительно ошеломляет. Мины не останавливают вторжение. Мины не влияют на исход войны. Они только калечат или убивают собственный народ. Вот почему это меня поражает – это такая глупость... Это не является нелогичным. Я понимаю этот страх. В идеальном мире или чем-то подобном, возможно, минный барьер имел бы смысл, но это не так. Он не останавливает решительных солдат от участия в боях. Все, что вы получаете, – это беспорядок, который угрожает вашему собственному населению,

– госпожа Уильямс в апрельском интервью The Guardian намекает, что странам Балтии не надо укреплять оборону, а просто ждать Путина.

При этом нобелевская лауреатка, раскритиковав решение о выходе из Оттавской конвенции стран Балтии, не упомянула о России, которая ее игнорирует и не думает отказываться от противопехотных мин. Также Джоди Уильямс ничего не сказала об Америке, гражданкой которой является и где живет сейчас. Таким образом, уважаемая правозащитница игнорирует тот факт, что Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. И вскоре в такой же ситуации могут оказаться Финляндия, Литва, Польша, Эстония или Латвия.

В результате активации Конвенции ежегодное количество жертв мин снизилось с более 25 000 до менее чем 4000, было уничтожено более 55 миллионов запасов мин, а количество стран, активно производящих это оружие, сократилось с десятков до нескольких.

Но, к сожалению, Оттавская конвенция до сих пор не является эффективной настолько, чтобы искоренить проблему, о чем свидетельствуют страшные цифры статистики. Согласно данным международной организации Landmine Monitor, в 1999 – 2017 годах от мин погибли или получили увечья 120 тысяч человек. 87% пострадавших были мирными жителями, почти половина из них – дети.

Стоит констатировать, что проблема не в договоре, а в агрессивных диктаторах, из-за которых продолжаются войны и гибнут люди. Впрочем, для западного мира принятие этого договора стало важным шагом для самоуспокоения и веры в то, что войны закончились и условная Россия уже больше не будет угрозой для цивилизованного мира.

Конечно, нельзя преуменьшать и значение мер по сокращению в мире инженерных боеприпасов. Правда, после российской агрессии против Украины, которая переросла в крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой и превратила наше государство в одну из самых заминированных стран мира (по оценкам Международного центра разминирования в Женеве), об этих сокращениях уже можно забыть. А также стоит вспомнить о том, что уничтоженные нами в предыдущие годы боеприпасы могли бы сейчас останавливать оккупантов. Впрочем, история не имеет условного наклонения.

Украина и Оттавская конвенция

Украина присоединилась к Оттавской конвенции в феврале 1999 года (международный документ вступил в силу 1 марта 1999-го), но, в соответствии с украинским законодательством, договор должен был парафировать парламент, чем Верховная Рада во времена Кучмы не слишком желала заниматься.

На это были свои причины: Украина имела пятый по объему арсенал после Китая, России, США и Пакистана (эта четверка, а также Индия никогда не присоединялись к Оттавской конвенции).

С советских времен на складах оставались миллионы противопехотных мин, и они были довольно ходовым товаром (Украина, напомним, в 90-е и 2000-е была очень мощным экспортером оружия и, к сожалению, не особо заботилась о том, кто его покупает). Поэтому ратификация Оттавской конвенции немного затянулась – вплоть до 18 мая 2005 года. С 1 июня 2006 года Украина стала официальным государством – участником Конвенции.

Только противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" (другое распространенное название – "Бабочка") Украина по состоянию на 2011 год имела 6 миллионов экземпляров, а было же еще и много других.

После этого Украина начала активно уничтожать противопехотные мины и получать на это гранты в валюте. При этом уничтожение отдельных видов противопехотных мин происходило и раньше в рамках двусторонних договоренностей. По такой схеме в соответствии с договором с Канадой были уничтожены украинские запасы мин нажимного действия ПМН.

Утилизация украинских противопехотных мин на средства от грантов ЕС, ОБСЕ и НАТО, Канады, Великобритании и США продолжилась даже после начала войны с Россией в 2014-м и длилась еще много лет. В 2018 году Верховная Рада приняла Закон "О противоминной деятельности", который определил правовые и организационные основы осуществления противоминной деятельности в Украине и особенности государственного регулирования в соответствующей сфере.

По состоянию на 2020 год Украина в соответствии со своими обязательствами в рамках Оттавской конвенции ликвидировала 3 миллиона противопехотных мин.

Как Россия использует противопехотные мины

Россия никогда не подписывала Оттавскую конвенцию и никаких ограничений в использовании противопехотных мин не имела, чем активно пользовалась, превращая лесопосадки и целые населенные пункты на захваченном ею Донбассе в минные поля.

В отличие от Украины, оккупанты ни перед кем не отчитываются об установленных или, наоборот, деактивированных минных полях. Это подчеркивала Украина, когда в 2018 году обращалась в ООН, констатируя, что из-за российской агрессии и оккупации врагом украинских территорий не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции.

Кроме того, Конвенция имеет и "серые зоны", потому что обычная граната на растяжке – это фактически также противопехотная мина (как ПОМЗ-2М), но договор ее таковой не считает, а потому о ее установлении не нужно отчитываться и вносить в соответствующие формуляры, а это порождает хаос и превращает банальное путешествие по значительной части украинской территории в смертельно опасный квест (такие растяжки до сих пор регулярно находят даже на Киевщине, хотя боевые действия там завершились 3 года назад).

По данным ООН, по состоянию на 2025 год Украина является одной из самых заминированных стран мира. Почти четверть территории страны является потенциально опасной из-за наличия мин и взрывоопасных предметов. Более 5,4 миллиона человек нуждаются в помощи в сфере противоминной деятельности. Из-за страха подорваться на мине многие люди не могут вернуться в свои дома и восстановить полноценную жизнь.



Интерактивная карта заминирования территории Украины / скриншот с сайта ГСЧС

Необходимое зло: какие страны вышли и планируют выйти из Оттавской конвенции

С началом полномасштабного вторжения Украина оказалась в сложной ситуации, когда противопехотные мины были просто необходимы для остановки россиян, однако международные обязательства оставались в силе и многочисленные борцы за мир во всем мире (но за украинский счет) активно об этом напоминали.

Так, зимой 2023 года влиятельная международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Украину в использовании запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин. При том что фактически Украина ничего не нарушала, а лишь использовала остатки боеприпасов, которые не успела утилизировать.

Сейчас же выход из Оттавской конвенции дает нам полное право на развертывание собственного производства противопехотных мин и насыщение ими линии фронта с Россией и границы с Беларусью. Напомним, говорится о более 1300 километров, то же мин нам нужно много.



Также Украина не забывает и о гуманитарном аспекте: новые технологии и помощь партнеров позволят производить мины с функцией самоуничтожения для уменьшения гуманитарных рисков. Также к обеспечению Украины минами вскоре могут присоединиться соседи, в частности Польша и страны Балтии.

Украина вынуждена прибегать к непопулярным, но жизненно необходимым мерам не одна. Ее в этом полностью поддерживают союзники. Более того, они делают то же, пытаясь таким образом обезопасить себя дать возможность с помощью противопехотных мин создать аналог рва с крокодилами на границах с Россией и Беларусью.

Россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины. Это фирменный почерк российских убийц – уничтожать жизнь всеми методами, которые у них есть... Мы видим, как наши соседи в Европе реагируют на эту угрозу. Мы знаем также и сложности процедуры выхода, когда это осуществляется в условиях войны. Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредотачиваться. Это касается всех стран по периметру российских границ. Именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны,

– президент Зеленский в традиционном обращении к нации 29 июня 2025 года объясняет свое решение.

В марте 2025 года Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции.

19 июня 2025 года парламент Финляндии поддержал выход страны из Оттавской конвенции о запрещении мин.

26 июня Сейм Польши принял законопроект о денонсации Оттавской конвенции.

27 июня о выходе из Оттавской конвенции сообщили ООН Латвия, Литва и Эстония, запустив отсчет в 6 месяцев, необходимый для официального выхода из Конвенции.

Теперь страны Балтии, осознавая большую экзистенциальную опасность от России и не имея никаких иллюзий относительно того, что агрессор уменьшит свои аппетиты, готовят для незваных гостей свои минные поля и надеются, что это позволит выиграть как можно больше времени и заставит заплатить Россию как можно большую цену в случае вторжения.

20 июня 2025 года Владимир Путин во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил: "...где ступает нога русского солдата, то – наше". Российский диктатор, вроде, и шутил, но в Украине, а теперь и среди балтийских союзников хорошо известно: если эту ногу оторвет взрывом противопехотной мины, оккупанту заявить о собственных претензиях будет сложнее.

Поэтому стоит констатировать, что в идеальном мире запрет противопехотных мин – это хорошо и необходимо, но в мире, где твоим соседом является Россия, без этого необходимого зла просто невозможно существовать. Потому что тогда Россия придет и убьет.