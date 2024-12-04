США передали Украине противопехотные мины: почему это важно

Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине на 725 миллионов долларов. В частности, он содержит боеприпасы для HIMARS и противопехотные мины.

Такую помощь оказывают в рамках "президентских полномочий по сокращению вооружений", передает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны США.

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Почему противопехотные мины важны для Украины

Источники The Washington Post в Белом доме обеспокоены продвижением российских войск на фронте и считают необходимым помочь Украине. Американские военные убеждены, что предоставление противопехотных мин является одним из самых эффективных шагов для замедления российского наступления.

По данным издания, мины будут использовать на востоке Украины. Отмечается, что украинская сторона взяла на себя обязательства не устанавливать их в густонаселенных районах.

В то же время в New York Times сообщили, что США предоставят Украине также три типа систем дистанционной постановки противопехотных мин.

Это 155-миллиметровые артиллерийские снаряды Area Denial Artillery Munition (ADAM), переносные системы постановки смешанных минных полей MOdular Pack Mine Sistem (MOPMS), а также система минирования Volcano.

Что войдет в новый пакет помощи Украине от США

Эта помощь поступает напрямую со складов Минобороны США и позволяет удовлетворять насущные потребности. В рамках этого пакета в Украину поступят:

Боеприпасы для ЗРК NASAMS;

ПЗРК Stinger;

боеприпасы для противодействия БПЛА;

боеприпасы для реактивных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

БПЛА;

Противопехотные мины с системой самоликвидации;

Противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 декабря 2024 года Соединенные Штаты выделили более 61 миллиона долларов на помощь Украине.