В США объяснили, почему приняли решение передать Украине противопехотные мины

Решение США предоставить Украине противопехотные мины спровоцировано изменением тактики российских войск на поле боя. В США отметили, что этот шаг направлен на замедление российского наступления.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя позицию Вашингтона, отметил, что Россия сейчас предпочитает использовать мотопехоту, которая часто наступает без поддержки тяжелой техники.

Читайте также Из Германии в Украину впервые прибудут наземные роботы Gereon RCS и еще много чего

США поддержали Украину противопехотными минами

Противопехотные мины должны стать средством, что позволит украинской армии замедлить эти атаки и сдержать врага, считают в Пентагоне.

Это решение поможет Украине защищаться от изменения тактики российских войск, которые все чаще используют живую силу на передовой. Украинская армия нуждается в инструментах, которые могут эффективно замедлять эти усилия,

– подчеркнул Остин.

Однако такое решение вызвало критику со стороны международных гуманитарных организаций. В частности, директор Human Rights Watch Мэри Варехем в комментарии BBC назвала этот шаг “шокирующим и разрушительным развитием событий” для тех, кто работает над ликвидацией противопехотных мин.

Ранее администрация президента США Джо Байдена придерживалась политики ограничения использования боеприпасов такого типа.

Однако в Вашингтоне объяснили, что в условиях активной войны на востоке Украины такие меры необходимы для остановки продвижения российских войск.

К слову, о решении Байдена относительно поставки противопехотных мин Украине писали в The Washington Post. В США отметили, что предоставление мин является одним из самых полезных шагов, ведь это сможет замедлить продвижение оккупантов. По состоянию на 2022 год в США оставалось около 3 миллионов противопехотных мин.