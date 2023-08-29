Противоминные тралы украинского производителя: Притула рассказал о новом масштабном сборе

Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил срочный сбор на 40 млн грн на десять противоминных тралов. С их помощью вооруженные силы могут безопаснее и эффективнее обезвреживать российские мины.

Противоположные тралы значительно могут помочь украинским военным во время контрнаступления. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель фонда Сергей Притула, отметив, что армии важно помогать всегда.

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Подробнее о сборе

Тралы – это приспособление, предназначенное для обезвреживания или взрыва на суше противотанковых и противопехотных мин. Благодаря использованию противоминных тралов невредимой остается бронетехника и сохраняются человеческие жизни.

Такие тралы используют для обнаружения начала минного поля.

Те тралы, которые мы хотим закупить, должны выдержать до 4 танковых мин. После того, танк сдает назад и к работе приступает другая спецтехника для разминирования. Конечно, это чрезвычайно эффективнее, чем обнаруживать мины в "ручном режиме",

– подчеркнул Сергей Притула.

Потребность в подобной номенклатуре у украинского войска огромная. Может показаться, что всего 10 противоминных тралов – это мало, однако бригады, которые сейчас работают на передовой и просят о такой помощи, будут рады даже одному.

"Я бы хотел попросить наших зрителей присоединиться к этому сбору. Это действительно очень важно и очень нужно", – заметил Притула.

Поддержать сбор Благотворительного фонда Сергея Притулы на противоминные тралы вы можете удобным для себя способом:

МоноБанка;

Liqpay;

Валютные счета;

Paypal – serhiy.prytula.kyiv@gmail.com;

Bitcoin - bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r;

ETH - 0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386;

USDT (TRC20) - TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa.

Сергей Притула рассказал о новом сборе: смотрите видео

Покупку будут осуществлять в Украине

Приобрести подобную технику не проблема, большей проблемой является производство подобных тралов. Отметим, что Фонд Сергея Притулы будет закупать технику у украинского производителя.

Семь с половиной тонн весит этот противоминный трал. Деньги останутся в Украине и будут работать на украинскую экономику – для нашего фонда тоже очень важно. Мы остановили свой выбор на том, что уже есть в серийном производстве. Наша армия уже с этими образцами знакома,

– отметил волонтер.

В Фонде Сергея Притулы рассматривали несколько вариантов противоминных тралов: от 4 до 6,5 миллиона гривен за единицу. Один экземпляр стоимостью более 5 миллионов гривен даже испытывали, однако проверку он не прошел.

Помогать войску – наша обязанность

Сбор срочный и продлится всего два дня. Если за это время удастся собрать больше средств, то очевидно, что купить необходимой техники можно будет больше.

Компания-производитель обещала нам выдать (тралы – 24 Канал) в сентябре. То есть их мощности таковы, что к сентябрю мы можем взять у них 20 единиц. Вопрос в том, сколько мы соберем,

– отметил Притула.

К сожалению, летом наблюдается тенденция долгого закрытия сборов для военных. В то же время война сейчас в горячей фазе, поэтому продвижение дается большими силами и потерями. Оставаться в стороне от поддержки наших защитников нельзя.

"Война истощает всех, бюджеты семей так же. Но все украинцы, которые непосредственно не вовлечены в боевые действия, должны максимально ответственно относиться к своему, считайте, долгу тем или иным способом поддерживать армию", – подчеркнул волонтер.

Следует понимать, что в нынешней войне у военных никогда не будет всего достаточно, несмотря на помощь союзников и закупки Минобороны. Поэтому стоит удобным для себя способом помогать Вооруженным Силам Украины.

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