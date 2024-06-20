Незаконные действия работников ТЦК: куда можно пожаловаться

20 июня 2024, 16:25
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Сухопутные войска

В сети время от времени появляются ролики, на которых сотрудники ТЦК заталкивают в бусы военнообязанных, применяя физическую силу. В Сухопутных войсках ВСУ напомнили, что граждане, которые стали свидетелями противоправных действий работников военкоматов, могут обратиться по горячей линии.

Сообщить о противоправных действиях представителей ТЦК и СП и получить консультацию можно по телефону 0 800 301 937.

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Куда звонить

Кроме того, отдельные контактные номера действуют также в областях. В каждом ОТЦК и СП по номерам телефонов также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в частности по вопросам социальной поддержки.

  • Киевский МТЦК и СП: (044) 290 4201 Круглосуточно
  • Киевский ОТЦК и СП: (068) 045 2383 08:00-19:00
  • Житомирский ОТЦК и СП: (093) 616 7410 08:00-18:00
  • Черниговский ОТЦК и СП: (046) 223 1007 08:00-18:00
  • Черкасский ОТЦК и СП: (068) 020 3374 08:00-17:00
  • Сумской ОТЦК и СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00
  • Полтавский ОТЦК и СП: (053) 256 2792 08:00-18:00
  • Закарпатский ОТЦК и СП: (067) 600 6912 Круглосуточно
  • Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (067) 340 6851 Круглосуточно
  • Тернопольский ОТЦК и СП: (035) 252 1282 08:00-18:00
  • Хмельницкий ОТЦК и СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00
  • Волынский ОТЦК и СП: (033) 225 2521 08:00-18:00
  • Львовский ОТЦК и СП: (068) 156 3573 Круглосуточно
  • Ровенский ОТЦК и СП: (097) 105 8896 Круглосуточно
  • Черновицкий ОТЦК и СП: (037) 252 5561 Круглосуточно
  • Кировоградский ОТЦК и СП: (050) 036 4798 Круглосуточно
  • Николаевский ОТЦК и СП: (066) 816 1635 Круглосуточно
  • Одесский ОТЦК и СП: (048) 752 8260 Круглосуточно
  • Винницкий ОТЦК и СП: (095) 586 3194 Круглосуточно
  • Херсонский ОТЦК и СП: (067) 725 7030 09:00-18:00

Обратите внимание! Согласно закону, работники ТЦК не имеют права задерживать и принудительно доставлять военнообязанных в военкоматы. Это могут делать только работники полиции. Доставка мужчины может происходить на транспортном средстве ТЦК, однако при условии присутствия в нем правоохранителя.

Напомним, что Верховная Рада поддержала законопроект о создании Военной полиции. Предполагается, что она фактически будет следить за действиями работников ТЦК, пытаясь предотвратить правонарушения.

Автор: Анастасія Колеснікова