"Противовоздушный щит" не помог – В Керчи поражена паромная переправа: Генштаб показал фото

Силы обороны Украины поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму во время атаки 30 мая. Враг использовал эту переправу для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

В Генштабе отметили, что объект прикрывали “современные” российские средства ПВО – “Панцирь”, “Тор” и “Триумф”. Однако эта защита врагу не помогла.

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Последствия атаки в Керчи

В результате атаки существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Генштаб уточнил, что по Керченской паромной переправе удар нанесли ракетами ATACMS.

Этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО – "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков,

– отметили в Генштабе.

Защитники добавили, что теперь, благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков, военную логистику оккупантов на полуострове существенно подорвано.

Генштаб также показал фото последствий поражения переправы со спутника.



Поражение паромной переправы в Керчи / Фото Генштаба



Поражение паромной переправы в Керчи / Фото Генштаба

К слову, также недавно издание "Крым.Реалии" опубликовало фото, на котором можно увидеть, что у судна оторвало правый борт.

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