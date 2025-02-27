Экс-командиру 125 бригады Артуру Горбенко суд изменил меру пресечения, – адвокат

Бывшему командиру 125 отдельной бригады ТРО Артуру Горбенко сменили меру пресечения. Генерал-лейтенант Горбенко подозревается в провале обороны Липецкой общины в Харьковской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление адвоката Максима Тхоровского в комментарии "Украинской правде". Раньше Артуру Горбенко назначили меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью залога 25 миллионов гривен.

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Новая мера пресечения для военного Артура Горбенко

Согласно решению Киевского апелляционного суда, бывший командир 125 бригады Артур Горбенко будет находиться под домашним арестом до 20 марта.

Артуру Горбенко изменили меру пресечения. Круглосуточный домашний до 20 марта с электронным средством контроля,

– сказал адвокат военного.

Артур Горбенко вместе с тремя другими командирами обвиняется в служебной халатности, что в мае 2024 привела к захвату врагом территории Харьковской области.

Судят командиров, обвиняемых в провале обороны государственной границы

В связи с провалом обороны и потерей территории и личного состава правоохранители задержали бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Илью Лапина. Они вроде бы совершили неправильные действия, что позволили россиянам оккупировать Липецкую деревенскую тергромаду.

Тогда Горбенко командовал 125-ю бригадой, Галушкин возглавлял ОТГВ "Харьков", а Лапин был командиром 415 стрелкового батальона. Всем офицерам уже избрали меры предосторожности.