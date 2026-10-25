В России из 15 тысяч участников войны против Украины, которые искали работу в 2025 году, трудоустроились лишь 7,8 тысячи человек. На фоне дефицита кадров российские власти компенсируют этот провал привлечением более 215 тысяч иностранных мигрантов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Что известно о трудоустройстве оккупантов

Согласно отчетам российских государственных структур, работодатели в 2025 году заявили о готовности предоставить 449 тысяч вакансий для бывших военных. Однако за помощью обратились лишь 15 тысяч человек, что свидетельствует о глубоком недоверии к государственным программам поддержки.

Среди тех, кто все же обратился в службы занятости, работу нашли 7,8 тысячи человек. Для ветеранов с инвалидностью и бывших осужденных ситуация оказалась еще сложнее: трудоустроить удалось соответственно 42% и 51% заявителей.

Показательной стала ситуация с удаленной занятостью. Из почти полумиллиона заявленных вакансий лишь 775 предполагали дистанционную работу, а фактически ее получили шесть человек.

Российские работодатели демонстрируют неготовность массово принимать бывших участников боевых действий, особенно людей с инвалидностью. После возвращения с войны они оказываются ненужными ни рынку труда, ни государственной системе.

В то же время в стране обостряется дефицит рабочей силы, который власти пытаются восполнить за счет иностранцев. За девять месяцев МВД выдало более 215 тысяч разрешений на работу гражданам из дальних стран, что на 21% превышает показатели прошлого года.

По оценкам экономических экспертов, к 2032 году российской экономике понадобится около 12 миллионов новых работников.

К слову, ранее СЗР сообщала, что " страна-террористка стремительно теряет молодое поколение" и столкнулась с самым глубоким истощением человеческого ресурса за последние десятилетия. Непрерывное падение рождаемости и быстрое старение населения неуклонно разрушают экономический и социальный фундамент России.