Проваленные штурмы россиян на трех направлениях и уничтожение разведгруппы: сводка Генштаба

Россия снова прибегает к штурму и наступательным действиям по некоторым направлениям. Но наши воины надежно удерживают оборону и отбивают атаки.

Новости с фронта к утру 31 июля сообщили в Генеральном штабе ВСУ. россияне, как обычно, вели обстрелы, штурм и разведку.

Огонь из артиллерии и диверсанты

По данным Генштаба, на Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территорию возле Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел. Также российские оккупанты хотели безуспешно применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины. Но наши ВСУ нанесли им урон, враг отошел.

Кроме того, вели штурм. Так оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут. Снова же с потерями отошли назад.

Враг ведет разведку

Наши военные сообщили, что на Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опытного, Водяного, Песков и Невельского. Враг нанес авиационные удары недалеко от Авдеевки и Новоселовки. Был штурм россиян в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески. Но эти штурмовые действия оказались безуспешными, враг отошел. Противник задействовал для разведки БПЛА в районе Покровска и Авдеевки.

В Генштабе также заявили о неудавшейся попытке врага доразведать позиции переднего края по направлению Стряповка – Соледар. Наши силы обнаружили разведывательную группу противника и ликвидировали ее. Также ВСУ зафиксировали, что россияне вели воздушную разведку из БПЛА возле Павлограда, Краматорска и Озерного.