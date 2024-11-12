"Черный день для оккупантов": в 47-й бригаде рассказали о провальном штурме России на Курщине

Накануне, 11 ноября, российские захватчики пошли в атаку в Курской области. Правда, этот день стал для них "черным".

Об этом сообщает 24 Канал на заявление пресс-офицера 47-й отдельной механизированной бригады Анастасии Блищик в эфире телемарафона.

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Провальный штурм россиян в Курской области

Пресс-офицер отметила, этот понедельник был "черным" днем российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5 – 6 накатов.

Они пытались залетать на технике с десантом, однако 10 единиц бронетехники уничтожено воинами 47-й ОМБр. 3 БТРы подорвались на минах, а другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов и ПТРК "Стугна",

– рассказала Блищик.

В то же время отметила, другую бронетехнику уничтожили смежные бригады ВСУ. Часть захватчиков ликвидировано, а те, кому посчастливилось выжить, – разбежались и спрятались в посадках. Впрочем, их ищут украинские дроны.

Вчера состоялся провальный штурм российских оккупантов,

– подчеркнула пресс-офицер.

Кстати, недавно бойцы 47 ОМБр взяли в плен российского военнослужащего из 155-й бригады. Оккупант рассказал, что был свидетелем пыток, расстрела и посмертного отсечения голов украинским пленным. Рассказал о тех, кто отдавал приказ и совершал это военное преступление.