Путин назначил Бердникова командовать фронтом, чтобы списать на него будущие потери, – ISW

Россия продолжает терпеть поражение в войне против Украины. Неудивительно, что в армии страны-агрессора – кадровые перестановки. Так, фронтом теперь будет руководить Бердников.

Как рассказывают аналитики из Института по изучению войны, Путин назначил его не случайно. На него диктатор из Кремля намерен списать будущие потери. А они однозначно будут, ведь контрнаступление ВСУ не прекращается.

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Путин ищет виновных в провалах в Харьковской области

Президент России не прекращает поиски тех, кого можно обвинить в провалах на Харьковщине. Более того, он еще и осуществил кадровые изменения. Так, генерал-лейтенант Роман Бердников заменил генерал-полковника Александра Журавлева. Теперь он будет руководить Западным военным округом.

Интересно, что Бердникова уже снимали с поста руководителя Западным военным округом. Об этом стало известно 11 сентября. Добавим, что он выполнял свою работу менее двух недель – с 26 августа.

Составители отчета отметили, что на северо-востоке Харьковской области оккупанты хоть и действовали, но делали это без четкого командования. Самого Журавлева в течение определенного времени вообще никто не видел. Да и Путин через две недели поменял двух командующих.

Не исключают, что он это сделал для того, чтобы найти очередного козла отпущения. Мол, именно на него должен посыпаться безумный гнев, связанный с потерями россиян в Харьковской области.

Диктатор хочет защитить Лапина

Кроме того, кадровые изменения могли произойти и в защиту генерал-полковника Александра Лапина. Последний – командующий Центральным военным округом. Ведь его также ожидала безумная критика за неудачи России вблизи Лимана.

Не исключают, что в будущих потерях россиян в Харьковской области и, возможно, в Луганской области будут обвинять теперь Бердникова. Кроме того, это позволит снизить градус напряжения вокруг того же Лапина, которого критикуют в информационном пространстве страны.

Отметим, что 3 октября наши военные взяли под контроль поселок Боровая Харьковской области. Как отметили в поселковом совете, враг больше не влияет ни на саму Боровую, ни на часть территориальной общины.

Напомним, что накануне нашим военным удалось освободить от врага Лиман. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что в городе все еще опасно. Там враг оставил после себя немало мин. Кроме того, наши военные обнаруживают единичных оккупантов.

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