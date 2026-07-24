Об этом говорится в новом отчете ВС ВСУ.

Что рассказали защитники неба о ракетных обстрелах украинских регионов 24 июля?

По данным военных, около 11:30 российские войска выпустили по Киевщине три баллистических ракеты "Искандер-М/С-400" с северного направления. Во время боевой работы украинским ПВО удалось перехватить одну из трех ракет. В то же время две баллистические ракеты попали в Бучанском районе Киевской области.

Кроме того, около 11:45 Россия нанесла удар по Одесской области, применив две противокорабельные ракеты "Оникс", запущенные с территории временно оккупированного Крыма. Благодаря активному противодействию Сил обороны Украины вражеские ракеты не достигли своих целей.

Также в течение суток с 07:00 до 16:30 в воздушном пространстве Украины зафиксировали более 90 ударных беспилотников, более трети из которых были реактивными. По состоянию на 16.30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 81 вражеский дрон.

В Воздушных силах призывали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, следить за сообщениями официальных источников и немедленно переходить в укрытие, особенно при угрозе применения баллистического вооружения.