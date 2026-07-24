Об этом говорится в новом отчете ВС ВСУ.
Что рассказали защитники неба о ракетных обстрелах украинских регионов 24 июля?
По данным военных, около 11:30 российские войска выпустили по Киевщине три баллистических ракеты "Искандер-М/С-400" с северного направления. Во время боевой работы украинским ПВО удалось перехватить одну из трех ракет. В то же время две баллистические ракеты попали в Бучанском районе Киевской области.
Кроме того, около 11:45 Россия нанесла удар по Одесской области, применив две противокорабельные ракеты "Оникс", запущенные с территории временно оккупированного Крыма. Благодаря активному противодействию Сил обороны Украины вражеские ракеты не достигли своих целей.
Также в течение суток с 07:00 до 16:30 в воздушном пространстве Украины зафиксировали более 90 ударных беспилотников, более трети из которых были реактивными. По состоянию на 16.30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 81 вражеский дрон.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В Воздушных силах призывали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, следить за сообщениями официальных источников и немедленно переходить в укрытие, особенно при угрозе применения баллистического вооружения.